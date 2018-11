News all’Istituto Aimone Cravetta di Savigliano

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Aimone Cravetta” di Savigliano, che ha una lunga storia tra le istituzioni scolastiche saviglianesi, oltre alla sede di corso Roma 70 che ospita due indirizzi Tecnici: “Grafica e comunicazione” e “Turismo”, e due indirizzi professionali: “Servizi Commerciali” e “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, da diversi anni ha una sede associata “Guglielmo Marconi”, di piazza Misericordia 1, che ospita il terzo indirizzo professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica”.



Due dei percorsi professionali quinquennali prevedono la possibilità di acquisire qualiche regionali rispettivamente in “Operatore amministrativo-segretariale” e “Operatore: elettrico, meccanico o di impianti termoidraulici”. Da questo anno scolastico i corsi professionali, secondo il percorso di riforma Ministeriale, prevedono un approccio sistematicamente diverso sul piano didattico; i docenti stanno elaborando, testando periodicamente i risultati raggiunti, metodologie incentrate sull’insegnamento trasversale con un approccio interdisciplinare; sviluppando unità di apprendimento utilizzando metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali in ambienti operativi che aiutano gli studenti ad analizzare e ricercare soluzioni dei problemi legati ai vari ambiti. Gli strumenti della didattica cooperativa mirano a rafforzare il principio della personalizzazione educativa, consentendo agli allievi di innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanente, e di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupazione. Dal prossimo anno scolastico gli indirizzi tecnici si arricchiranno di un nuovo percorso molto legato al territorio: “Trasporti e logistica (articolazione costruzione del mezzo)".



Al momento il percorso è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.50, nella seduta del 15 ottobre 2018. La proposta supportata dal Sindaco della città e “dall’azienda Alstom Ferroviaria di Savigliano, nota per la costruzione di treni ad alta velocità e specializzata nell’aggiornamento dei sistemi di controllo di bordo, ha dichiarato l’esigenza di reperire lavoratori tecnici specializzati in tale settore produttivo e ha manifestato la volontà di attivare i percorsi di alternanza scuola-lavoro con l’Istituto”. Il testo della delibera continua parlando del fatto che la scuola è “adeguatamente strutturata con aule e laboratori per l’intero percorso di studi richiesti” e infine “la Provincia ritiene meritevole questa richiesta per le opportunità lavorative che potrà offrire ai giovani.”



Il Perito dei Trasporti e della logistica ha competenze specifiche in ambito di progettazione, realizzazione e mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto e dei relativi impianti. È, inoltre, in grado di organizzare gli aspetti legati alla logistica: gestione del traffico e relativa assistenza, procedure di spostamento e trasporto, conduzione del mezzo, gestione dei rapporti con corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici. Adesso, come si usa dire in gergo calcistico, la palla passa alla Regione Piemonte ma è auspicabile e prevedibile che non dovrebbe avere nulla da eccepire trattandosi di un corso profondamente connaturato alle esigenze del territorio. Altra novità, per il prossimo anno scolastico, è la riapertura dei corsi serali che potrà garantire chi, per molteplici ragioni, ha interrotto i percorsi di studi o necessità di diplomarsi per reimmettersi nel mondo del lavoro.



Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto si terranno due appuntamenti aperti alle famiglie: venerdì 14 dicembre dalle 20.00 alle 22.00 e infine sabato 19 gennaio 2019 dalle 14.30 alle 17.30.