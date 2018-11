Ho mangiato i grilli....

Ho mangiato un cartoccio di grilli essiccati, salati e pepati, e sono

buoni.



Dopo diverse titubanze, dopo ore di insistenze da parte degli amici, ho

provato a metterne in bocca uno. Era croccante, con un gusto simile a un

gamberetto …e così ho proseguito, con gusto.



Allora, ho approfondito la conoscenza. Due giovani trentenni, Luca e

Davide, hanno messo in piedi un’ impresa, a Bra, a cavallo fra le

province di Torino e di Cuneo, la DL Novelfood, grazie all’ aiuto di

Réseau Entreprendre Piemonte (associazione di imprenditori di provata

esperienza che aiuta, in modo pratico, chiunque abbia un’idea di impresa

innovativa).



Oggi hanno un allevamento di quasi 50mila grilli: ogni femmina depone

in media 100mila uova, quindi non c’è nulla di più facile che allevare

grilli: basta un prato, sono onnivori, e Davide e Luca hanno individuato

il mangime più ghiotto per questi insetti; il ciclo vitale è, in media,

di due mesi e mezzo. Poi muoiono di morte naturale.



A quel punto basta raccoglierli e cucinarli. Danno un cibo dalle ottime

caratteristiche organolettiche, ricco di proteine, carboidrati e di

omega3, ma soprattutto gustoso.



In Italia la commercializzazione di insetti a scopo alimentare non è

ancora definita, in molti altri paesi sì. E allora i due trentenni

braidesi stanno, per il momento, lavorando sulle farine, sulle

crocchette e sui biscotti per animali; sono comunque pronti a immettere

sul mercato anche i grilli essiccati (e anche quelli dolci, al

caramello) come alimento per le persone, appena la normativa lo consentirà.



Dicono che gli insetti sono il cibo del futuro, che nel 2030 dovremo

nutrire più di 9 miliardi di persone e le nostre abitudini alimentari

dovranno - per forza di cose – cambiare radicalmente. Inoltre, allevare

insetti fa bene all’ ambiente perché si consuma molta meno acqua e si

riduce la produzione di gas-serra. Tutto questo sarà vero, ma io posso

solo dire che li ho assaggiati, li ho trovati buoni e me ne sono

divorato un cartoccio intero.



In molte parti dell’ Africa, dell’ Asia e dell’ America Latina sono

considerati un cibo per palati raffinati. Adesso posso confermarlo anche io.