Fratelli d’Italia raccoglie firme in via Marenco a Ceva sabato e domenica

Sabato 1 e domenica 2 dicembre, in Via Marenco, la sezione locale di Fratelli d’Italia raccoglierà firme per il rinvio della fatturazione elettronica, imposta dal Governo, e contro il Global Compact in materia di immigrazione. Fabio Mottinelli spiega:” la fatturazione elettronica, che entra in vigore da gennaio 2019, rischia di essere semplicemente un altro modo per vessare le aziende, in particolare quelle piccole, già massacrate da tasse e burocrazia. Fratelli d'Italia si oppone e chiediamo che la fatturazione elettronica valga solo per gli importi superiori a 10 mila euro e che, per le piccole imprese, non entri in vigore prima del 2022. Siamo l’unico partito che ha da subito messo in evidenza i pericoli che si sarebbero corsi con l’introduzione di questo onere e che non solo si è opposta in tutte le sedi, ma ha anche messo a disposizione del governo una proposta di legge che prevede il graduale inserimento, dell’obbligo della fatturazione elettronica, partendo dalle grandi imprese e grandi fatturati per arrivare in 4 -5 anni agli artigiani e alle piccole imprese, dando così la possibilità all’Agenzia delle Entrate di correggere eventuali errori e snellire le procedure e i costi. E’ francamente difficile comprendere le ragioni di un simile accanimento da parte del Governo Lega-5Stelle nel non voler ascoltare né le proposte di buon senso dell’opposizione, né tanto meno i rischi evidenziati dal Garante della Privacy. Aggiunge Mottinelli:” Fratelli d’Italia lancia anche il suo appello al Governo ed alla Lega affinché non sia sottoscritto il Global compact immigration, che spalanca le porte ad un’immigrazione senza regole ed all’invasione clandestina. E’ un documento che sancisce il diritto universale all’immigrazione e fa cadere la distinzione tra chi è profugo e chi è migrante economico, è molto pericoloso in quanto può far nascere pronunce giurisprudenziali che impediscono agli Stati che aderiscono all’accordo, di mettere un freno all’immigrazione incontrollata. Non è un caso che gli Stati Uniti, l’Australia, l’Ungheria, l’Austria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera abbiano già deciso di non sottoscrivere questo documento. Facciamo appello a Salvini e alla Lega, con i quali in questi anni abbiamo condiviso molto in materia di politiche di immigrazione, affinché su questa vicenda non scendano a patti con il M5S e impongano subito uno stop a questa follia. Occorrono fatti e non parole e se questi fatti non dovessero arrivare li riterremo responsabili al pari dei loro colleghi di governo. Invitiamo i cittadini sostenerci, firmando ai nostri banchetti sabato e domenica in Ceva”.