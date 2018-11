Decorare la casa e l'albero con le luci di Natale

È vero che manca ancora del tempo prima di arrivare a festeggiare questo Natale 2018, tuttavia è sempre bene cominciare ad organizzarsi per tempo. Le incombenze sono tante, sia che decidiate di passare il Natale a casa, oppure andiate a festeggiarlo da amici e perché no, c'è anche chi lo festeggia con una bellissima vacanza. In ogni caso una delle tradizioni immancabili, in tutte le abitazioni e in tutte le famiglie, è quella dell'albero di Natale e delle decorazioni. C'è chi preferisce occuparsi del presepe ma che cosa vieta di decorare e arricchire le proprie stanze con entrambi?

Inoltre, grazie ad internet, oggi procurarsi tutti gli addobbi di cui si necessita, è diventato anche molto più semplice, veloce ed economico. I portali online specializzati, infatti, offrono davvero tantissime soluzioni di qualità che ci consentono di acquistare tutto quello di cui abbiamo bisogno per addobbare la nostra casa, senza dover girare ore per i negozi della nostra città. Cerchiamo di capire, quindi, come preparare la nostra casa per il natale giocando con addobbi e luci colorate, nel migliore dei modi e senza spendere una fortuna.

Come decorare l'albero

Per gli amanti della tradizione non sorge alcun dubbio, verranno utilizzate le classiche palline colorate, i fiocchetti e le figurine presenti da anni sui nostri pini ed abeti natalizi, come gli angeli o soggetti simili. Per gli amanti della creatività sarà possibile invece creare degli alberi di Natale alternativi, attraverso l'utilizzazione anche di materiali di scarto o insoliti, generalmente non pensati e non utilizzati per svolgere questo compito. Ad esempio, si possono creare alberi di Natale con la carta, col cartoncino rigido, perfino con le bottiglie di plastica o ogni altro materiale che possa stuzzicare fantasia e creatività. Per poter fare ciò, se l'idea vi stuzzica, è possibile reperire vari spunti e procedimenti attraverso la visione di video su canali come quelli – molteplici - presenti su YouTube. Una decisione che renderà felici gli amanti dell'insolito e delle cose originali, se saprete scegliere.

Il must have: le luci

Ma quali che siano le scelte, e le possibilità, che ciascuno ha per gli addobbi natalizi, il must have - quello che non può assolutamente mancare in ogni casa– è la presenza delle luci di natale come quelle proposte dal sito Holyart.it.

E non crediate che vengano utilizzate soltanto per rendere più luminosi in notturna i nostri alberi. Vengono anche utilizzate, come i vostri occhi piacevolmente hanno potuto negli anni notare, per la decorazione dell’ esterno delle abitazioni, dei negozi, per la decorazione delle strade con vere e proprie luminarie. Un tripudio di luce, che sebbene artificiale, non può fare altro che far gioire il cuore e far vivere appieno l'atmosfera delle festività nel loro senso più profondo.

Perché non pensare all'idea di decorare riempiendo di luci anche un'intera stanza della propria abitazione. Per esempio, proprio quelle in cui si svolgerà il cenone di Natale. Luci che potrete reperire facilmente nei negozi specializzati e nei mercatini. Ma se non vi accontentate delle cose più classiche e commerciali potrete trovare pane per i vostri denti rivolgendovi come sempre al web, attraverso vari siti di vendita online. E qui c'è da sbizzarrirsi perché si possono trovare soluzioni davvero adatte a tutte le esigenze e a tutti i gusti: stelle luminosissime di varie fogge e colori, lanterne creative (potete anche crearle voi, seguendo dei video tutorial e creando così dei pezzi unici), soggetti luminosi di vario tipo. E perché non utilizzare dei proiettori di luci anche in queste occasioni. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Allora cosa farete per questo Natale 2018? Come decorerete il vostro albero di Natale e le vostre case? Vi siete già fatti conquistare dalla vostra immaginazione sulla luminosità del Natale?