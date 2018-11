Bra, in Consiglio via libera alla vendita dell'ex Caserma Guala

Dopo l'ingresso del neo consigliere comunale Guido Gaia (Pd) subentrato ad Alberto Bergesio, il Consiglio comunale di Bra riunitosi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 novembre, ha iniziato l'esame delle proposte di delibera all'ordine del giorno.

In apertura il sindaco Bruna Sibille ha dato notizia dell'assegnazione al Comune da parte della Fondazione Crc di un contributo di 250mila euro che servirà per interventi alla biblioteca civica e per la realizzazione di un ascensore alla scuola “Rita Levi Montalcini”.



A BILANCIO NUOVE POSTE PER SOCIALE E SCUOLE

L'assessore alle Finanze Gianni Fogliato ha dunque illustrato una variazione di bilancio che ha preso atto di alcuni contributi che riguardano la ripartizione servizi alla persona e nello specifico uno stanziamento di 11mila euro del Consorzio socio-assistenziale cuneese per interventi contro la violenza di genere (accompagnamento psicologico delle donne vittime di violenza) e 21mila euro di contributo dell'Asl Cn2 (finanziamento ministeriale) per minori non accompagnati. Nella delibera anche altre variazioni di spesa come 40mila euro di integrazione per acquisti derrate alimentari per la mensa, 21.500 euro per le scuole paritarie, 35mila euro per contributi per libri di testo scolastici. Registrati anche contributi (dalla Regione) di 11mila euro per il Museo Craveri e 12.400 euro di credito Irap.



DIBATTITO SULLA PISTA DA SKATEBOARD

Ampio il successivo dibattito sulla ratifica della deliberazione della Giunta comunale per l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2017 destinato a investimenti.

L'assemblea è stata chiamata a prendere atto che 50mila euro saranno destinati, come già previsto prima del ricorso che ha ritardato l'avvio dell'intervento, per adeguamento e ristrutturazione del campo di calcio e della pista di atletica, e che analoga cifra servirà alla realizzazione di una pista da skateboard (a cui si sommano 20mila euro di contributi privati per un progetto condiviso con il Panathlon braidese).

Quest'ultimo progetto è stato illustrato dal vicesindaco Massimo Borrelli: “Sarà un luogo di aggregazione che verrà realizzato dopo un percorso che ha preso spunto dalle richieste arrivate da alcuni ragazzi che praticano questo sport che a breve diventerà anche una disciplina olimpica. Riteniamo che sia utile ampliare l'offerta sportiva per i nostri ragazzi, con strutture e impianti nuovi, che siano anche punti di socializzazione e incontro. L'ipotesi è di realizzare una vasca che possa ospitare anche competizioni di carattere regionale e nazionale. Potrebbe essere costruita in zona Madonna Fiori perché in quell'area ci sono molti impianti sportivi con cui si potrebbero condividere servizi che già esistono, ad esempio all'interno dei campi da hockey con la possibilità anche di regolamentare l'accesso e la fruizione della struttura. Tutti i dettagli saranno esaminati nelle commissioni”.

Molti consiglieri sono intervenuti in tema. “Bisogna che sia chiaro il progetto – ha detto il capogruppo di Bra Domani, Davide Tripodi - dobbiamo capirne gli obiettivi, l'ubicazione e siamo a votare una variazione di bilancio su cui non siamo stati sufficientemente informati”.

Lo stesso concetto è stato ribadito dal collega di gruppo Sergio Panero. “Credo che l'ubicazione della pista e la destinazione, se di aggregazione o impianto per uno sport agonistico, debba essere condivisa con i ragazzi che la useranno”, ha detto il consigliere Abderrahmane Amajou (Bra Città per vivere).

“Penso che la priorità vada spostata sul tema del gioco rispetto all'agonismo con uno spazio di libero accesso”, ha aggiunto il rappresentante del Movimento Cinque Stelle, Claudio Allasia.

Sia il consigliere Roberto Marengo che il collega Massimo Somaglia (Forza Italia) hanno espresso le loro perplessità sulla destinazione dei fondi vista la necessità anche di interventi di altra natura in città. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli.



CONVENZIONE CON I MACELLAI PER INTERVENTI SUL MATTATOIO

Successivamente l'assessore alle Finanze Gianni Fogliato ha illustrato il nuovo regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, mentre è toccato al sindaco Sibille esporre all’assemblea la proposta di accordo col Consorzio dei macellai braidesi per interventi sul macello.

“E' una convenzione che ci permette di portare avanti nel tempo una iniziativa che è partita nel 1992, quando si doveva scegliere se chiudere i macelli pubblici o tenerli aperti adeguandoli alle normative europee – ha detto il primo cittadino -. La decisione di allora di tenere aperto il macello pubblico è stata importante e lungimirante, ha fatto sì che il numero di macellerie in città non sia diminuito, ha mantenuto la presenza dei veterinari dell'Asl presso la struttura e ha contribuito alla promozione della carne e della salsiccia di Bra. Con un investimento concordato di 8mila euro all'anno continueremo a sostenere l'attività dei macellai e del macello braidese, che ha bisogno di continui aggiornamenti e continueremo a sostenere un servizio pubblico pressoché unico nel suo genere”.

Plauso all'iniziativa e alla scelta lungimirante di molti anni fa da parte del consigliere Massimo Somaglia (Forza Italia), che ne ha sottolineato le positive ricadute anche per l'imprenditoria del territorio e i posti di lavoro.



IN VENDITA IL MAGAZZINO COMUNALE

Il vicesindaco, con delega al patrimonio, Massimo Borrelli ha illustrato poi la delibera di aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020. Il Comune intende mettere in vendita il fabbricato destinato a magazzino comunale con relativo cortile situato nell'area tra via Gorizia e piazza Giolitti per un valore di circa 420mila euro. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità.