Bra, Municipio all’opera su manutenzione immobili, strade e verde pubblico

Immobili comunali, strade e verde pubblico: sono gli ambiti interessati dalla serie lavori in via di realizzazione in questi giorni da parte dell’Amministrazione braidese.



Uno dei principali riguarda la manutenzione straordinaria che sta interessando i pilastri che sorreggono la struttura in cemento di piazza Giolitti, verso la parrocchia di Bescurone. Una tettoia che all’annuale Fiera di Pasqua ospita il bestiame messo in esposizione nell'occasione e che normalmente rappresenta invece un utile riparo, molto utilizzato dai residenti della zona come improvvisato campo da bocce o come spazio di sosta per i genitori che accompagnano i bambini nella vicina area giochi.



"Non più recentissima, la struttura stava facendo registrare distacchi del cemento perimetrale – ci spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa –, distacchi che ovviamente andavano a ridurre la resistenza della tettoia. Per questo ne abbiamo disposto il rifacimento, in fase di realizzazione in questi giorni, in tempo per la prossima edizione della Fiera, da parte della ditta che ha in appalto la manutenzione ordinaria degli edifici comunali, la Di Piazza di Narzole".

Quindici i pilastri interessati dall’intervento per un importo complessivo preventivato in 15mila euro.



Mentre si va completando il previsto piano di potature, il Municipio sta poi provvedendo all’abbattimento di due alberi il cui stato di salute dava qualche preoccupazione. L’esemplare di via Vittorio Emanuele è già stato espiantato, mentre nei prossimi giorni la stessa operazione verrà realizzata in via Gallotto a Bandito.



In corso sempre in questi giorni c’è poi il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Ospedale, intervento col quale si completa il ripristino del manto stradale da parte di Enel Gas dopo i lavori di ammodernamento realizzati nei mesi scorsi sulla rete delle tubature. Altri analoghi rifacimenti, già programmati ma rinviati per il lungo periodo di piogge delle scorse settimane, sono in corso anche su altre strade di competenza comunale.