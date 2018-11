Tra Science Café, sito internet e convegni proseguono le attività del progetto CClimaTT

Nuovo appuntamento “CClimaTT” con il Science café “Il clima con le tue mani” in programma giovedì 6 dicembre alle 18,30 presso L’Altro (viale Angeli 25, Cuneo). La serata, introdotta da Andrea Vico, tratterà di come l’uomo abbia da sempre modificato l’ambiente in cui vive a proprio vantaggio: dalla coltivazione dei campi all’allevamento del bestiame, all’ampliamento del proprio villaggio fino a farlo diventare una grande città, con la costruzione di nuove fabbriche e grandi strutture… Dibatteranno sul tema il direttore del Parco fluviale Gesso e Stura Luca Gautero e il direttore del museo A come Ambiente – MacA Paolo Legato. La serata è promossa è organizzata dal Parco fluviale Gesso e Stura in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni nell’ambito del progetto Interreg Alcotra “CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. I “Science café”, formula sperimentata con successo dal Parco nelle scorse settimane, costituiscono un particolare e innovativo format di promozione della conoscenza scientifica. Sono eventi aperti a tutti, realizzati in ambienti informali come bar, caffetterie e pub, con un divulgatore scientifico che instaura con i partecipanti una conversazione su tematiche ambientali e scientifiche. A differenza dell’ordinaria struttura “accademica” che caratterizza conferenze e seminari, i Science café costituiscono momenti di divulgazione in un’atmosfera semplice e confidenziale, che incoraggia e facilita il dialogo tra il pubblico e i relatori. La partecipazione è gratuita; la prenotazione è consigliata. A chi sceglierà di cenare presso il locale che ospita l’incontro verrà praticato uno sconto del 10%. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0171 444501 oppure scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.