Otto cessazioni di contratti interinali alla Tcn, due ore di sciopero ad Alba

Due ore di sciopero indetti oggi, giovedì 29 novembre, su tre turni alla Tcn Group (vehicle division) azienda di tornitura, lavorazioni meccaniche di precisione e piccoli assemblaggi per i settori idraulico, pneumatico, alimentare, tessile e metalmeccanico con sede da due anni in strada Tagliata di Alba (prima lo stabilimento si trovava a Canterana, in provincia di Asti).



Tcn ha commesse provenienti dal mercato automotive del lusso come Ferrari e Maserati. L’iniziativa sindacale si è svolta a seguito di comunicazione dell’azienda lo scorso lunedì 26 novembre su 13 contratti interinali in scadenza.



“Di questi siamo al momento in grado di stabilizzarne solamente cinque tramite assunzione a tempo indeterminato.” – si legge in una nota redatta dall’azienda albese – “Otto saranno le cessazioni. Si ricorda però che queste persone non sono disoccupate, ma hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia per il lavoro e, con buona probabilità, verranno immediatamente ricollocate.”



“Questa necessità” – continua la nota – “è dovuta ad un calo improvviso e contingente degli ordini nel breve/medio termine con forti dubbi sulla seconda metà del 2019 che non può oggi permettere di stabilizzare oltre quanto già fatto.”



“Nel 2018”- conclude – “abbiamo fatto dieci assunzioni a tempo indeterminato, ma dovremo rinunciare a otto persone che, ribadisco, hanno già un contratto a tempo indeterminato in essere. Assumere, in questo momento, direttamente e a tempo indeterminato 18 persone non è per noi sostenibile per i motivi descritti”.



La vicenda è seguita dalle segreterie provinciali dei metalmeccanici Fiom Cgil e Fim Cisl.



“La lotta alla precarietà deve passare attraverso una stabilizzazione” – spiega Domenico Calabrese della Fiom – “Auspichiamo che l’azienda faccia un passo indietro in questo senso e mantenga le aspettative date.”



La Tcn ad Alba impiega tra diretti e indiretti circa 160 lavoratori ed è attiva da circa vent’anni. Lo sciopero è confluito anche in un presidio di alcuni dipendenti.