Con Sant'Agostino in arrivo due aste davvero speciali 

Tra le sculture, da segnalare: un gioiello di Vincenzo Gemito, “Malatiello”, opera molto nota ma di cui abbiamo qui un esemplare meravigliosamente fuso dall'artista; un grande e bellissimo altorilievo in terracotta del milanese trapiantato a Torino Tancredi Pozzi, "Indigeno a cavallo" del 1884; un “Busto femminile” in bronzo di Giovanni Battista Alloati, torinese che tanti riconoscimenti ebbe a suo tempo a Parigi; la deliziosa “Naiade”, bronzo di suo figlio Adriano Alloati; il bronzo “Le tre sorelle” del 1944, di Umberto Mastroianni, che ha partecipato a numerose importanti mostre; due grandi sculture in legno del veneto Augusto Murer; per finire, una modernissima scultura in pietra serpentina d'Oria (lago d'Orta), “Due dita” del 1972, di Bruno Martinazzi, da poco scomparso.

Il catalogo dedicato presenta una straordinaria varietà di preziosi: dagli splendidi orecchini, top lot, in oro bianco, a clip, con due smeraldi colombiani taglio a goccia per totali ct 7 ca e contorno di diamanti taglio brillante e navette per totali ct 6 ca; e l'anello con uno smeraldo colombiano taglio ottagonale di ct 6,0 ca ed ai lati diamanti taglio baguette e navette per totali ct 1,60 ca, probabile colore G, purezza IF-VVS. Passando all’anello in oro bianco, con al centro un diamante taglio brillante per totali ct 2, 177, colore I, purezza VS1 Certificato di analisi gemmologiche del Dottor Cumo di Valenza in data; o ancora lo strepitoso bracciale composto da tre file di diamanti taglio brillante per totali ct 11 ca, probabile colore G-H, purezza IF-VVS. Non mancano le grandi firme, Cartier, Pomellato, Cirio, e naturalmente Bulgari, quest'ultima presente grazie agli iconici modelli della linea "B.zero1", rappresentati dal bracciale con diamanti taglio brillante per totali ct 1,0 ca, probabile colore G, purezza IF-VVS.