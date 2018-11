Bra, al sindaco Sibille la maglia celebrativa della pedalata "Sulle ali della Libertà"

A margine dell'ultimo Consiglio comunale di Bra, mercoledì 28 novembre, il consigliere comunale Sergio Panero ha consegnato al primo cittadino della città della Zizzola la maglia celebrativa della passeggiata ciclostorica "Sulle ali della Libertà", organizzata dal senatore braidese Michelino Davico dal 25 al 29 settembre scorsi con partenza da Superga e arrivo a Roma, dove il gruppo è stato accolto al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. A quest'ultimo Panero, che ha pedalato con la fascia tricolore in rappresentanza della città di Bra, ha consegnato un gagliardetto del Comune e una stampa del palazzo civico.



"L’intero evento si è rivelato un percorso carico di emozioni - ha spiegato nel suo intervento il consigliere -, in questi cinque giorni abbiamo attraversato luoghi, riflettuto su fatti e celebrato uomini che hanno lasciato una traccia indelebile nella Storia d’Italia, nella Cultura a trecentosessanta gradi del nostro Paese".



Nel corso delle cinque frazioni del viaggio “La Storia in bici”, pensato per celebrare i 70 anni della nostra Costituzione, non sono mancati appuntamenti sportivi come l'omaggio alla tomba di Costante Girardengo e di Fausto Coppi, a Brescello per celebrare due icone della nostra letteratura e cinematografia, Peppone e Don Camillo, a Barbiana per visitare i luoghi di don Milani e decine di altre stimolanti occasioni di incontro e conoscenza.



"Come ciclista e rappresentante della città di Bra è stato un onore e non nego una grande emozioni poter incontrare il nostro presidente, scambiare due parole e portagli il saluto di tutta la nostra città", ha concluso Panero cogliendo anche l'occasione per ringraziare non solo il senatore Davico per la perfetta organizzazione della pedalata, ma anche tutti i concittadini che vi hanno preso parte sia come ciclisti che come membri dello staff dell'organizzazione.