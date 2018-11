Casa Pina e i sei nuovi palazzi del Mussotto: urbanistica in primo piano in Consiglio ad Alba

Fra i punti principali che verranno discussi nel Consiglio comunale albese convocato per questa sera (venerdì 30 novembre, alle ore 18), spiccano le due varianti parziali al Piano Regolatore, discusse nella 4ª Commissione lo scorso mercoledì 28 novembre.

Due gli argomenti “caldi” oggetto della sesta variante, che andrà in adozione questa sera: l'ampliamento di Casa Pina richiesto dalla Cooperativa Alice e la modifica al progetto della Caraglio Fratelli di realizzare sei palazzi a Mussotto, nell'area del piano particolareggiato del 2006.

“Riguardo Casa Pina (leggi qui l'articolo), quello che ci preoccupa tecnicamente è che siamo in zona 3 B2 M2, che significa zona esondata, dove sono state realizzate successivamente opere di messa in sicurezza – afferma Mario Canova, che presenterà le osservazioni del gruppo di Forza Italia –. La nostra preoccupazione è che ci si trovi in una zona non prettamente sicura, che accoglierebbe persone con condizione economiche svantaggiate, e non vorremmo quindi votare una delibera che metta in difficoltà chi risiederà in quell'area. Andare ad aumentare il carico antropico è un ulteriore rischio. Tutti gli aspetti geologici saranno valutati, ma resta una zona a rischio perché in aderenza al Riddone. Dal punto di vista prettamente politico, la richiesta della Cooperativa Alice è legittima e condivisibile, ed è meritevole ciò che fanno per i loro ospiti”. Per valutare al meglio la situazione, il presidente della quarta commissione, Carlo Bo, ha richiesto la disponibilità al direttore della Cooperativa Alice, Mauro Giacosa, per una visita della struttura.

“Rispetto all'altra variante – prosegue Canova –, chiederemo all'Amministrazione un'analisi del rapporto tra costi e benefici. È bene che l'Amministrazione comunale conceda quanto viene richiesto solo se esistono dei vantaggi per il Comune”. Nel 2006 venne autorizzata la costruzione di sei palazzi alti 21 metri, mentre ora si passerebbe a 17 metri di altezza, riducendo di 400 mq le metrature per gli esercizi commerciali. Oltre al calo degli introiti derivanti da minori oneri di urbanizzazione, restano da chiarire la realizzazione dei parcheggi e la viabilità di collegamento, che dovrebbe portare agli impianti sportivi intitolati a Renzo Saglietti. Un altro punto riguarda il prospetto già presentato, con un progetto che prevede la facciata dei palazzi ricoperta di legno: inserire elementi di dettaglio in questo momento può essere un'arma a doppio taglio, visto che dovrebbe passare al vaglio della commissione paesaggio e della commissione edilizia. Quanto viene presentato ora può andare poi in contrasto, dovendo passare per il giudizio di altre due commissioni... Non vorremmo che questo inficiasse il risultato finale”.

Diversi, quindi, i punti contenuti nella quarta variante, in approvazione definitiva. Si comincia con due correzioni formali nella zona di corso Cortemilia, dove dovrebbe sorgere il raccordo della futuribile tangenziale, con la riduzione della cubatura edificabile (l'opposizione chiederà l'impegno del privato a realizzare la viabilità di servizio, con una strada e la rotonda per l'innesto sul corso).

Ancora, due richieste di retrocessione della destinazione d'uso, da abitabile a rurale: una in strada Vedetta, la seconda in via Montebellina, mentre a San Cassiano si richiede che un terreno diventi edificabile. In strada Occhetti, la parrocchia della Moretta chiederà di poter usare come locale di interesse pubblico e ricovero attrezzi un fabbricato ricevuto in donazione. Al Mogliasso, le richieste riguardano un bar che i proprietari vorrebbero destinare per metà ad attività produttiva, mentre l'area dell'azienda Busca Fratelli, chiusa da tempo, dovrebbe passare da industriale a parco. Infine, a Piana Biglini, un edificio licenziato con concessione agricola, per il quale si vorrebbe un cambio di destinazione ad artigianale.