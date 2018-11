Santo Stefano Roero fa festa al tartufo delle Rocche con ospiti Antonio Ricci e Paolo Pejrone

Il Comune di Santo Stefano Roero, in collaborazione con la Pro Loco e l'associazione Tartufai Rocche del Roero, invita la popolazione alla 3ª edizione della "Festa del Tartufo Bianco d'Alba Rocche del Roero".



L’appuntamento avrà inizio alle ore 10 di domenica 2 dicembre presso la chiesa di San Bernardino, col convegno “Gli atleti delle Rocche del Roero: cani da tartufo e trifolao. Storia, mito e attualità di un binomio antico", a cura dei relatori Pierpaolo Mussa e Luciano Bertello.



A seguire, alla presenza del sindaco Renato Maiolo, di Tino Marolo e di Cesare Cuniberto dell’associazione Tartufai Rocche del Roero, si terrà la presentazione della “Carta di Santo Stefano Roero”, documento sulla tracciabilità, storia, provenienza, mito, legame col territorio, caratteristiche gustative e olfattive del Tartufo Bianco d’Alba delle Rocche del Roero, apprezzato per le caratteristiche uniche che le sabbiose colline del Roero gli conferiscono: tondo e liscio, colore ocra, profumo intenso ed elegante. La carta sarà utile a chef, ristoratori e operatori del settore. Vuole essere il primo passo per arrivare a identificare il Tartufo delle Rocche del Roero come un vero e proprio "cru".



Al termine ci sarà un momento dedicato alla consegna di riconoscimenti e premi. Un "Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero” andrà ad Antonio Ricci (Striscia La Notizia) da Tartufingros. Un secondo esemplare verrà consegnato all'architetto specializzato in giardinaggio e progettazione paesaggistica Paolo Pejrone da parte dell'associazione Tartufai delle Rocche del Roero, mentre una speciale pergamena verrà consegnata a Carlo Brezzo, patriarca dei tartufai delle Rocche del Roero.

Intorno alle 12 si terrà l'inaugurazione della nuova tartufaia didattica – circa 2mila metri quadrati piantumati con una trentina di piante tartufigene – realizzata dal Comune.



La terza edizione della festa si concluderà alle 13 col pranzo a base del “Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero" presso l'osteria Sibon, nel centro di Santo Stefano Roero.



Il sindaco Renato Maiolo: "Siamo giunti alla terza edizione della Festa del Tartufo Bianco delle Rocche del Roero, un impegno, preso per valorizzare un prodotto unico in tutto il mondo. Sono orgoglioso del percorso fatto in questi anni. Nel dicembre del 2017 è stata inaugurata la tartufaia naturale delle Rocche del Roero dedica allo scomparso Commendator Roberto Ponzio, come attestato di benemerenza per la straordinaria opera di promozione del Tartufo Bianco d’Alba svolta nei lunghi anni della sua attività in Italia e nel mondo. La manifestazione ha portato la nascita dell’associazione tartufai delle Rocche del Roero. Quest’anno verrà inaugurata la Tartufaia Commemorativa e Sperimentale sempre in ricordo del Comm. Roberto Ponzio, inoltre, non con poca emozione, verrà presentata la “Carta di Santo Stefano Roero. Mi auguro una risposta positiva di pubblico a corredo di un impegno da parte mia e di tutti gli organizzatori che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione".



Il segretario generale dell'associazione Tartufai delle Rocche del Roero Cesare Cuniberto: "Si premia oggi il tarfufaio Carlo Brezzo, 76 anni di Monteu Roero, per la vita da trifolau vissuta fra le rocche del Roero, per l'esempio di rispetto delle pregiate tartufaie e dei cani da tartufo e per il contributo di serietà, fornito alla valorizzazione del tartufo Bianco d'Alba, oggi ambasciatore di Roero e Langhe nel mondo. Premiamo anche il noto personaggio del mondo televisivo Antonio Ricci e l'architetto paesaggista Paolo Pejrone per l'amore e la sensibilità dimostrate verso il nostro territorio e l'interesse al tarfufo".