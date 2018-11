Scopri le offerte Natalizie della Nord Gel Mondovì

Le Feste Natalizie sono in arrivo e la Nord Gel Mondovì a dicembre non propone solo prodotti in offerta, ma anche vari suggerimenti per utilizzarli creando menù all'insegna del sapore, del risparmio e dell'allegria!



Piatti facili, saporiti e veloci da realizzare, perchè il ritrovo conviviale sia una festa e non una preoccupazione ed un motivo di stanchezza in più!



Di seguito alcuni prodotti in offerta dal 1 dicembre al 7 gennaio 2019.



• Filetto di branzino con pelle € 17,40/kg

• Fritto di pesce pastellato kg 1,0 € 10,90/conf.

• Insalata di mare senza surimi € 12,70/kg

• Paella pronta con riso kg 1,0 € 7,60/conf.

• Polpo intero grande € 20,30/kg

• Preparato per risotto o spaghetti € 10,30/kg

• Seppie grandi pulite € 18,60/kg

• Trancio di pesce spada € 18,60/kg

• Ravioli al branzino con nero di seppia € 15,20/kg

• Cosce di rana pulite kg 1,0 € 13,20/conf.

• Lumache polpa kg 1,0 € 18,60/conf.

• Profitterol bianco o nero in vaschetta gr. 500 € 6,15/cad.



Che il ritrovo sia in famiglia o con amici, l'importante e sedersi tutti a tavola e trascorrere il tempo insieme, gustando e assaporando il cibo e la compagnia.



La Nord Gel Mondovì propone alcuni menù di mare e di terra: potrete utilizzarli integralmente o creare i vostri abbinamenti, liberate la fantasia: assecondate i Vostri gusti con le offerte e il risparmio è assicurato!



Per ciascun piatto si potrà trovare la ricetta sul sito www.mondogelo.com





Sconti e consegne a domicilio per scuole, mense, comunità



La Nord Gel è disponibile per la preparazione di menù specifici, forniture personalizzate, prodotti di alta qualità, tracciabili e garantiti dall'applicazione del metodo HCCP, consegna con automezzo specifico senza interruzione della catena del freddo (informazioni direttamente in negozio).



La Nord Gel Mondovì si trova sull'Altipiano, in via I Alpini n°4.



Orario apertura dal martedì al sabato 8.30-12.30 e 15.30-19.30

Telefono: tel. 0174 45378

www.mondogelo.com