Tutti i vantaggi dei pagamenti tramite POS

Una situazione che ci sarà sicuramente capitata, mentre stiamo facendo shopping, è quella di trovare l'articolo che fa per noi, che si tratti di un bel vestito o dell'ultimo prodotto tecnologico, e di accorgerci che siamo usciti di casa senza contante a sufficienza, magari perché non si pensava di fare acquisti. Oppure, ancora peggio, ci accorgiamo che il negozio in cui stiamo per acquistare quell'oggetto non accetta il bancomat o il pagamento con carta di credito. La cosa diventa ovviamente una scocciatura, perché siamo costretti a cercare il più vicino sportello per prelevare la somma desiderata, e non sempre esso si trova a portata di mano. Per fortuna, queste sono situazioni che sempre più di rado si verificano, perché la maggior parte degli esercenti si sta convincendo della comodità per il cliente di avere a disposizione un sistema per il pagamento tramite carta di credito o debito o bancomat, ovvero il cosiddetto sistema POS. La legge stabilisce infatti che esercenti, liberi professionisti e commercianti accettino pagamenti di questo tipo. Continuate a leggere e scoprirete perché tutto ciò è un vantaggio non solo per il cliente ma anche per il venditore.

Che cos'è il POS?

Molto semplicemente, il POS è uno strumento che permette di effettuare i pagamenti nei negozi o di fattura tramite carta di credito/debito attraverso il chip o la banda magnetica presente sulle carte stesse. Di fatto, è una modalità di pagamento in più per il cliente, e di conseguenza già di per sé un ampliamento delle opportunità di vendita per il commerciante. Anche solo per questo motivo, gli esercenti dovrebbero essere ben felici di poter avere una prospettiva di ricavo in più. Il pagamento avviene digitando l'importo da versare sulla tastiera del dispositivo, e poi "passando" la carta, facendo strisciare la banda magnetica o il chip presente sulla card. Se questa è un bancomat, occorrerà poi inserire il proprio PIN, mentre in caso di carta di credito/debito basterà poi firmare sulla ricevuta o direttamente sullo schermo del POS. Esistono differenti tipologie di POS, ma possiamo distinguere due grandi gruppi, i POS tradizionali e quelli mobili.

I POS tradizionali

Il POS tradizionale non è altro che una scatolina in grado di leggere carte di pagamento e connessa alla rete telefonica, in caso di POS fisso, oppure di tipo cordless/wireless, sempre connesso alla rete telefonica ma tramite periferica che consente di usarlo senza filo, e infine funzionante tramite scheda SIM e connessione GSM.

I POS mobili

Il POS mobile ha lo stesso funzionamento di quelli tradizionali, ed è quindi un dispositivo di lettura. A differenza di quelli del primo tipo, però, non ha al suo interno il meccanismo per la trasmissione dei dati della vendita appena fatta tramite esso. Per questo motivo, hanno bisogno di essere collegati tramite bluetooth o cavo ad uno smartphone o a un tablet su cui è installata una apposita app. I dettagli della transazione vengono quindi trasmessi tramite la connessione dati del telefonino stesso.

I vantaggi dei POS mobili

Il primo vantaggio di un POS mobile, rispetto a quello tradizionale, è nella logistica: esso occupa infatti uno spazio decisamente minore di quello fisso, e risulta così comodissimo per tutti gli esercenti che lavorano in ambienti ristretti, come possono essere le edicole o le casse dei ristoranti, oppure per i professionisti che lavorano in trasferta, come gli idraulici o gli elettricisti.



E poi c'è il grande vantaggio del costo: un POS fisso infatti ha costi di gestione decisamente rilevanti, dovuti alla presenza di un hardware costoso (parliamo di più di 100€); poi bisogna contare l'abbonamento SIM per i POS fissi a connessione GSM e infine la configurazione dell'apparecchio fisso, che va fatta dal tecnico e ha ovviamente un costo. Dal canto suo, invece, il POS mobile di rivenditori rinomati e ufficiali come SumUp non presenta canoni mensili, e l'unica spesa è rappresentata da una commissione percentuale su ogni singola transazione. Infine, la comodità: con un POS mobile potete tranquillamente usare il vostro smartphone privato come "ponte" di trasmissione. Non solo: questo permette al vostro sistema integrato POS mobile/telefonino di essere un valido sistema gestionale per le vendite, visto che può registrare le entrate e le uscite e permettendo di avere a disposizione uno storico delle transazioni nonché un aggiornamento in tempo reale dei prodotti più venduti.

In conclusione

La soluzione del pagamento POS è una svolta per clienti ed esercenti, e vale davvero la pena adeguarsi a quanto stabilito dalle leggi di stabilità in merito all'obbligatorietà della presenza di tale dispositivo di pagamento. Le legittime perplessità di commercianti e liberi professionisti sono legate soprattutto ai costi vivi, che, effettivamente, come abbiamo visto soprattutto nel caso del POS fisso esistono e non possono essere presi alla leggera. Il capitolo delle commissioni bancarie, infatti, è un punto dolente cui solo decisioni politiche possono porre rimedio. Per quanto riguarda però i canoni mensili, però, la soluzione del POS mobile è decisamente vantaggiosa, e rappresenta un forte risparmio, visto che non esistono canoni mensili né tecnici che devono effettuare l'installazione: tutto avviene tramite app da scaricare sul cellulare.



Vi abbiamo convinti? Il POS è utile, se è mobile lo è ancora di più!