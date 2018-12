Atmosfere natalizie, sagre e libri: ecco cosa fare in Granda nel primo week-end dicembrino

Sono tantissimi gli eventi in programma in questo primo fine settimana di dicembre. Non mancano le magiche atmosfere natalizie in ogni angolo della Granda, ma tanto spazio anche a sagre, manifestazioni artistiche e culturali.

Nel fine settimana si chiude il “Nuovi Mondi” Festival, in programma a Valloriate. Sabato 1° dicembre, ospite del piccolo centro della Valle Stura sarà Alain Robert, l’uomo ragno in carne ed ossa (“the human spider”), poliedrico arrampicatore francese famoso in tutto il mondo per aver scalato 100 dei grattacieli più alti costruiti dall’uomo, nella maggior parte dei casi senza alcuna sicurezza e senza autorizzazione, tanto che in 120 occasioni le sue imprese sono finite in manette.

A Cavallermaggiore c'è la Mostra del Libro. Per la sua XXV edizione, in programma nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018, la Mostra del Libro di Cavallermaggiore sceglie di costruire incontri e appuntamenti sul tema delle “Tracce”, tracce intese come segni lasciati dall’uomo nella storia, nell’arte, sul territorio, nello sport, nel web, ma anche dentro di sé.

Il via ufficiale è sabato 1 dicembre presso l’Ala Comunale alle 10.30, con l’inaugurazione, il taglio del nastro e una bicchierata di buon auspicio. Poi incontri con Gaia Rayneri, Andrea Pomella, Antonio Palmieri, Viviana Albanese, Beppe Cigna, Domenico Racca, Elena Varvell, Erica Barbiani , Fiorenzo Paneroe Davide Cassani,

A Farigliano è tempo di Fiera di San Nicolao e dei Puciu.La sagra, dedicata ad uno dei più tipici frutti autunnali – la nespola (puciu) –, si svolge sabato 1 e domenica 2 dicembre in concomitanza con la festa patronale di S. Nicolao. Tra gli altri appuntamenti da non perdere: il gran mercatone della Fiera dei Puciu, la rassegna “Colori e Sapori di Langa”, salotto di degustazione dei prodotti locali, aperto dalle 9 alle 18, e la distribuzione del delizioso Minestrone di Trippe e Ceci (denominato “Minestra degli Uomini” e cotto per tutta la notte). Presso la Sala Polivalente “Biblioteca Civica” si terranno eventi culturali.

Al Museo diocesano di Cuneo sabato 1° dicembre si riflette sul Natale con il laboratorio “Aspettando il Natale” alle ore 16 per bimbi dai 3 ai 12 anni.

A Cuneo la prima tappa del concorso Incipit Offresi. La sfida si giocherà tutta a colpi di incipit. Durante ogni tappa gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit precedentemente inviato in sede di iscrizione al concorso alla giuria tecnica. Appuntamento alle 16 presso la biblioteca civica.

Sempre a Cuneo sabato 1° dicembre il giornalista Daniele La Corte torna a scavare nei meandri della seconda guerra mondiale con “Resistenza svelata”, incentrato sulla lotta di Liberazione in Piemonte e le gesta di Suor Carla de Noni, figura realmente esistita, medaglia d’argento al valore militare per la resistenza, staffetta partigiana e poi agente del “Servizio X”, l’Intelligence fondata e coordinata dall’avvocato torinese, diventato poi cuneese di adozione, Dino Giacosa. Presentazione al Museo Casa Galimberti di Cuneo sabato 1° dicembre alle ore 17.30.

Alle ore 15 del 1° dicembre 2018 nella chiesa della Santissima Annunziata di Busca il Concerto di Natale dell’associazione Volontari dell'Annunziata. Presenta Giangi Giordano con la partecipazione del Coro Cantallegrando di Busca. In distribuzione il calendario 2019 dedicato a "mezzi di trasporto e non soltanto".

A Manta è Natale in Castello. Sabato 1° dicembre visite con i volontari del FAI e concerto di Natale presso la Chiesa castellana, alle ore 16.30, con il coro di voci bianche e colorate “Envie de chanter” di Envie. Domenica 2 dicembre, durante tutta la giornata, visite guidate alla scoperta degli straordinari affreschi del Salone Baronale e della Chiesa castellana, attraverso gli ampi saloni cinquecenteschi, addobbati a festa per il Natale, cogliendo anche l'occasione di ammirare lo speciale presepe animato nella piccola cantina scavata nella roccia (il crutin).

Concerto a Pianfei: sabato 1 dicembre alle 21 presso la chiesa Parrocchiale con De Musicae chori canticum.

A Savigliano si chiude la rassegna “Aperitivi in musica” a Palazzo Taffini. Domenica 2 dicembre alle ore 10.50 concluderà la rassegna il Duo Orlando – Perpich con brani di Mozart, Schumann, Tartini-Kreisler.

Sabato 1 dicembre al Muses di Savigliano il laboratorio “Capire l'erboristeria: i superfood”. Che ruolo avranno le piante e i componenti vegetali nella formulazione del cibo del futuro? Il laboratorio è dedicato a immaginare l’assetto alimentare del futuro, considerando l’utile apporto che possono avere i principi attivi naturali nello sviluppo di diete equilibrate. Al costo di 15 euro.



Sabato 1° dicembre 2018 presso palazzo Taffini a Savigliano alle ore 21.00 si terrà "Il concerto di Pianoforte" di Alessandro Mercando. Il ricavato sarà devoluto al Centro “La Rosa Blu” di Savigliano.

A Valdieri una domenica di atmosfera natalizia con “Il villaggio degli gnomi”. Domenica 2 dicembre dalle 10 alle 17 a Valdieri un angolo di pura magia dove gli esseri magici che abitano i boschi della Valle Gesso vi faranno divertire con i loro giochi nello GnomoPark. Dalle 12 alle 14 a pranzo con gli gnomi. Info: +39 347 7530 822; +39 347 9428 483

A Saluzzo, domenica 2 dicembre, in concomitanza con il Mercatino di Natale al Quadrilatero Storico di Saluzzo, CoopCulture propone una breve escursione storica in piazzetta dei Mondagli e dintorni. Le visite guidate avranno inizio alle 14,30 e si proporranno ogni mezz’ora fino alle 17,30. Il costo della visita guidata, con l’assaggio di bontà gastronomiche e di arte contemporanea a Casa Pellico, è di 3 euro a persona, gratuita per i ragazzi sotto i 12 anni di età. Info e prenotazioni: tel. 800 392 789 - saluzzo@coopculture.it

Al Borgo Medievale di Rocca de' Baldi, domenica 2 dicembre ci saranno i Mercatini di Natale. Dalle 10 Mercatino con artigianato, articoli natalizi e prodotti tipici. All'interno della Confraternita "Il presepe più originale" esposizione e concorso. Dalle ore 12.00 panini caldi e a seguire dolci natalizi. Nel pomeriggio "Una finestra sul presepe vivente" e dalle ore 14 Casetta di Babbo Natale con omaggio a tutti i bambini. Visite guidate al Castello e al Museo dalle ore 14 alle ore 16.

A Fossano si apre la rassegna “Compleanni Diabolici”: una selezione di opere in forma di concerto in riduzione strumentale. Domenica 2 dicembre alle 17, L'ARTE DEL DIAVOLO: conversazioni tra musica, arte e letteratura con Enzo Brizio - Medico, musicista, Luca Morosi - Storico dell'arte e Marta Brizio - Insegnante di lettere

Un assaggio di Natale anche a Fossano. Domenica 2 dicembre, dalle ore 15, in via Roma, l’arte degli antichi mestieri e tour in carrozza trainata dai cavalli. Durante il pomeriggio distribuzione di bevande calde e dolci omaggi.

Sempre a Fossano “La Corsa del Possibile”: una corsa aperta a tutti per “allenarsi a donare”. Appuntamento sabato 1° dicembre dalle 8,30 all’Officina del Possibile in via Matteotti 32. È una corsa di circa 5 chilometri per le vie della città, con partenza prevista alle 9,30.

A Roccabruna sabato 1 dicembre dalle 16 alle 18 Maddalena Veronese presenta i suoi libri... con lettura di alcuni brani e accompagnamento musicale di arpa e ghironda. Evento a ingresso libero, organizzato dalla Biblioteca di Roccabruna in collaborazione con comune e Pro Loco.



A Racconigi domenica visite guidate al Castello (ore 11, 14.30 e 16) e al Centro Cicogne (alle 15 appuntamento con l'esperto: una guida dell'oasi sarà a disposizione per un approfondimento sugli animali che si possono osservare in questo periodo)

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, a Mondovì, come ormai da tradizione, ritornano gli appuntamenti della rassegna letteraria-teatrale "Aspettando il Natale", dedicata al pubblico dei lettori più giovani. Sabato 1° dicembre alle ore 15,30 - “Il complotto dei Babbi Natale” a cura dei Ghissbross.

Sabato 1° dicembre a Piasco, presso la Sala polivalente in via Umberto alle ore 18, la presentazione del libro di Pietro Trabucchi: “Opus”, automotivazione e resilienza, il fattore che fa la differenza nello sport. Ingresso libero.

A Monticello d'Alba c'è il Villaggio di Babbo Natale. Fino al 23 dicembre aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, le domeniche e festivi dalle 10 alle 19, chiuso lunedì mattina. Presso "Manufatti Sant'Antonio" in frazione Sant'Antonio 2/a.



A Govone c'è Il Magico Paese di Natale. Babbo Natale, vi aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone! Venitelo a trovare, sarete circondati da un'atmosfera magica e accompagnati da allegre animazioni, per un'avventura indimenticabile. www.magicopaesedinatale.com



Domenica 2 dicembre a Cherasco si terrà la 103^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico.

A Cherasco “Aspettando i Pirati del Tanaro 2": sabato 1° dicembre spettacolo comico-satirico a cura di Harold Haupwood presso il Teatro Salomone.

In frazione Roreto di Cherasco invece, sabato 1 dicembre, si terrà un Concerto Gospel. Informazioni +39.333.4916295

Natale a Bra con mostra di presepi presso i giardini della Rocca dal 1 dicembre al 6 gennaio.

A Dogliani c'è Il bosco delle meraviglie. Spazio incantato dedicato al Natale con intrattenimenti per i più piccoli, passeggiate a cavallo, Babbo Natale, giostra cavallini, zucchero filato. Aperto sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19 (giostra cavallini aperta tutti i giorni).

Sabato a Dogliani il Mercato dei contadini delle Langhe. In piazza Umberto I vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati tutti i sabati dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

A Dogliani, sabato 1 dicembre, la Bagna Cauda dei Volontari. Presso i locali della Bocciofila alle 20 si svolgerà la tradizionale bagna cauda organizzata dai volontari del soccorso.

Domenica 2 dicembre ad Alba lo spettacolo teatrale “La regina delle nevi”, di Hans Christian Andersen. Alle ore 16.30 nella Sala M. Torta Morolin del Teatro Sociale

Sabato ad Alba iniziano le Notti della Natività. Nei quattro weekend di dicembre che precedono il Natale, la città di Alba, con la 11° edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 1 dicembre.



Domenica 2 dicembre a Monteu Roero “Un Magico Natale al Castello dei Roero”. Dalle ore 10 alle 12. e dalle 14 alle 16.30 visite guidate al Castello di Monteu Roero al costo di 6 euro su prenotazione al +39.333.7678652. Visite guidate gratuite alla chiesa di San Nicolao e alla confraternita di San Bernardino. Attività per i più piccoli al mattino e pomeriggio con iscrizione al costo di 5 €. Mercatino di Natale nelle Cantine del Castello e visita al museo "La Galleria dei Ricordi".



Domenica 2 dicembre, nella via principale della città di Canale, tra i suoi portici, si snoderà il mercatino di Natale con circa 40 casette. Si potranno trovare prodotti dell’eccellenze eno-gastronomiche, artigiane, oggettistica natalizia, e lo street food dolce e salato. Dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00. Spettacoli per grandi e piccini e distribuzione di panettone e cioccolata

Vini Corsari a Barolo: sabato e domenica dalle 11 alle 18 il Castello comunale ospiterà una degustazione con i vini di 30 vignaioli europei, con possibilità di acquistare i vini direttamente dai produttori. Punti ristoro nelle sale del Castello. Prezzo: 20 € ingresso giornaliero. www.vinicorsari.com