Alba, Marello chiude il suo ultimo bilancio da sindaco sopra quota 51 milioni di euro

Cinquantuno milioni e 59mila euro: il bilancio in assoluto più ricco tra quelli dei nove esercizi che, dalla metà del 2009 ad oggi, hanno visto il sindaco Maurizio Marello alla guida dell’Amministrazione albese.

Il dato è quello uscito dalla seduta del Consiglio comunale andato in scena venerdì sera nel palazzo comunale di piazza Duomo, dove l’assemblea si è riunita per approvare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, la settima e ultima variazione prevista per il bilancio di previsione 2018, per un importo di 1 milione e 402 mila euro.



La modifica di fine novembre – illustrata nella Sala Teodoro Bubbio dall’assessore competente Gigi Garassino - è quella che tradizionalmente definisce i conti dell’esercizio in corso, correggendo il bilancio prossimo alla chiusura coi i dati all’attivo corretti alla luce delle ultime verifiche effettuate sul fronte delle entrate, contemperati sul fronte delle uscite alle residue esigenze di spesa segnalate dalle diverse ripartizioni.



Sul primo fronte, oltre a un contributo da 13mila euro arrivato dalla Ferrero Spa per rendere gratuito (sino al prossimo 1° marzo) l’utilizzo della linea 5 del nuovo trasporto pubblico locale partito il 5 novembre scorso, si evidenziano 610mila euro di maggiori introiti dai tributi (nella fattispecie Tosap, Imu e tassa soggiorno) e dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Poi occorre annoverare i 95.200 euro arrivati dal Ministero degli Interni per il cofinanziamento (il 40% di complessivi 238mila euro) del progetto di potenziamento della videosorveglianza e 406mila euro prelevati dall’avanzo di amministrazione.



Dopo l’abbuffata di investimenti dell’analoga variazione approvata a ottobre, con questa modifica il fronte delle spese in conto capitale si limita ai 238mila euro in procinto di essere spesi per il citato potenziamento delle telecamere e ad altri 208mila euro per una serie di interventi di minore entità riguardanti l’edilizia scolastica, l’illuminazione pubblica e l’impiantistica sportiva.

"Le spese di parte corrente toccano un po’ tutti i settori dell’attività e dell’amministrazione", ha spiegato Garassino enumerando quindi i 190mila euro destinati al sociale (in questo novero il contributo straordinario che come ogni anno verrà destinato al consorzio socio assistenziale), i 23mila assegnati alla cultura, i 142mila messi in conto per la promozione turistica, con alcune specifiche previsioni per il periodo natalizio (40mila euro), come per la rassegna "Notti della natività". Poi i 50mila euro accantonati per sostenere i costi della valutazione impianti propedeutica alla gara per la distribuzione del gas metano, "procedura complessa che va avanti da un paio di anni", 83.500 euro per lo sgombero neve della stagione invernale alle porte e 2mila euro per spese preliminari del progetto "Io lavoro", salone delle proposte lavorative che in arrivo da Torino sbarcherà nella capitale delle Langhe nelle prime settimane del 2019.



Se l’assessore Garassino ha così rivendicato i buoni risultati conseguiti dalla seconda Giunta in questo suo ultimo anno di governo , dai banchi della minoranza sono arrivati i rilievi con cui il capogruppo di Forza Italia Carlo Bo ha annunciato il voto contrario del suo gruppo: "Approviamo una variazione importante, che fa seguito a quella di 3,4 milioni di fine ottobre. Nel giro di due consigli avete impegnato qualcosa come 5 milioni di euro. Peccato – ha lamentato – che si arrivi sempre in commissione con una lista della spesa già bello pronta e che così sia impossibile pensare di dare un contributo".