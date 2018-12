Mondovì: ancora senza soluzione il problema della strettoia di Carassone

Un problema destinato, almeno per il momento, a rimanere irrisolto: è il caso della strettoia di Carassone, rione della città di Mondovì, sulla quale i consiglieri d'opposizione Paolo Magnino e Stefano Tarolli hanno nuovamente acceso i riflettori, sottolineando in un'interrogazione depositata in municipio come la presenza di una costruzione di proprietà privata renda difficoltoso e pericoloso il transito, come testimoniano gli incidenti stradali verificatisi sino ad oggi.