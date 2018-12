Municipale in campo a Bra, nelle serate del weekend 60 i conducenti sottoposti ad alcol test

Una vasta operazione di controllo del territorio notturna è scattato nell'ultimo fine settimana, con diverse pattuglie della Polizia Municipale braidese impegnate nella prevenzione e nella repressione delle più gravi violazioni del Codice della Strada.

In una sola notte gli agenti bradesi hanno verificato lo stato psicofisico di 60 conducenti, sottoponendo gli stessi al controllo del tasso alcolemico mediante l'etilometro in dotazione.



Al termine della nottata sono stati due i conducenti che si sono visti ritirare la patente di guida in quanto sorpresi alla guida con un tasso superiore a quello consentito dalla legge, pari a 0.50 grammi al litro.

In un caso un conducente alla guida della propria Jeep Renegade è stato contravvenuto in via amministrativa poiché il tasso rilevato era compreso tra 0.50 grammi al litro e 0.80 grammi al litro.

Nel secondo caso, invece, una donna alla guida della propria Lancia Ypsilon è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza in quanto sorpresa con un tasso superiore al doppio di quello consentito.



Nell'ambito dei controlli, un altro automobilista si è visto ritirare la patente di guida in quanto scaduta di validità, mentre un conducente è stato contravvenuto in quanto la sua auto non era in regola con la revisione.



Controlli analoghi verranno ripetuti nei prossimi fine settimana. Sempre nell'ultima settimana sono state ben 5 le auto sequestrate dalle pattuglie della Polizia Municipale perché in circolazione senza la prevista assicurazione obbligatoria.



Tali controlli sono resi possibili grazie al Targa System in dotazione alla Polizia Municipale braidese, apparecchio che consente di verificare in tempo reale (2 secondi massimo) la copertura assicurativa e la revisione dei veicoli in transito.