Quattro giovani sorpresi alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti nel saluzzese

Sono stati attivati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e alle condotte in materia di stupefacenti e guida in stato di alterazione psico-fisica da parte dei Carabinieri della Compagnia di Saluzzo.

Nell'attività si sono concentrati nelle fasce orarie serali e nelle aree della valle Varaita, ultimamente oggetto di diversi furti in abitazione.



Sono stati impiegati circa 20 militari delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

A Saluzzo un soggetto di origini africane è stato sorpreso nell’atto di cedere ad un giovane del luogo un involucro contenente circa 6 grammi di marijuana, dietro corrispettivo in denaro. Lo straniero è stato quindi denunciato in stato di libertà per cessione di sostanze stupefacenti, mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla competente Prefettura per detenzione di droga per uso personale.



Un altro soggetto di origini rumene, dimorante in un campo nomadi di Torino, durante un controllo su strada, è stato sorpreso in possesso di un telefono cellulare risultato rubato l’estate scorsa. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.



Inoltre, 4 persone dell’età compresa tra i 25 e 35 anni, sono stati sorpresi alla guida di autovetture sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Cuneo e l’immediato ritiro della patente di guida.



Complessivamente sono state controllate 150 persone, 85 veicoli, 12 esercizi pubblici ed elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e Leggi Speciali per oltre 3.000 euro.



I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, specie con l’approssimarsi delle vacanze natalizie e di fine anno che, come noto, fanno registrare un incremento dei reati predatori in danno di abitazioni ed attività commerciali.