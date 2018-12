Tensioni in Consiglio comunale a Sampeyre sul “caso” del trasporto scolastico di una bimba di borgata Para

Il “caso” del trasporto scolastico “negato” ad una bambina residente in borgata Para, a Sampeyre, approda sui banchi del Consiglio comunale.

L’opposizione, guidata da Gian Franco Fino, aveva presentato in merito un’interrogazione indirizzata al sindaco, Domenico Amorisco.

I consiglieri di minoranza avevano chiesto quali azioni volesse intraprendere il Comune per porre rimedio alla questione. Da quanto si apprende, anche dalla famiglia dell’alunna interessata, la criticità legata al trasporto della bimba andrebbe avanti da anni. Lo stesso problema aveva già interessato fratelli della giovane, anni fa, durante il periodo della frequenza scolastica.

È emerso come, in passato, la famiglia aveva sempre “tamponato” il problema accollandosi parte del trasporto, con mezzi propri, per portare la giovane sino a un punto prestabilito con il Comune, dove ad attenderla vi sarebbe stato lo scuolabus comunale. In cambio, il Comune “abbonava” il canone della mensa scolastica.

Quest’anno, per una serie di problemi concomitanti, la famiglia non riesce più a sopperire, ed ha quindi richiesto che lo scuolabus arrivi sino all’abitazione della ragazza. Richiesta che sembra esser stata rigettata dal Comune.

“La minoranza ha presentato questa interrogazione senza i dovuti accertamenti presso gli uffici comunali competenti – ha detto Amorisco in Consiglio – e ha preso un ennesimo abbaglio sulla vicenda del trasporto scolastico di borgata Para.

Non c’è da stupirsi: forse ritenevate che la questione del trasporto scolastico di borgata Para poteva essere una ghiotta occasione per uno ‘scoop’. Ma ahimè ancora una volta si siete sbagliati, perché l’interrogazione, con il mancato accertamento dei fatti presso l’ufficio comunale competente, risulta priva di fondamento, in quanto nella famiglia dell’alunna non è vero che mancava un’autovettura per farlo in proprio il trasporto scolastico come per il passato.

C’è infatti l’autovettura del fratello maggiore che, avendo un rapporto di lavoro con il Comune di Sampeyre sulla base della determina dell’ufficio tecnico, quotidianamente da borgata Para raggiunge il capoluogo per timbrare alle 8 il cartellino di presenza al lavoro, e guarda caso fa lo stesso percorso del trasporto scolastico e per di più alla stessa ora.

Ecco perché ho dichiarato che il fatto di non avere una macchina ‘sono problemi della famiglia’, riferendomi alle ‘beghe’ famigliari che probabilmente possono essere in quella famiglia e considerato che un fratello anagraficamente convivente nel nucleo famigliare si rifiuta di portare a scuola la propria sorellina giustificandosi di non avere una macchina per farlo in proprio come almeno per gli ultimi quattro anni ha sempre fatto.

È chiaro che sono problemi che la famiglia deve risolvere nel suo ambito perché il Comune la sua parte l’ha fatta e preciso: negli ultimi quattro anni il trasporto scolastico è stato assicurato sempre dalla famiglia dell’alunna a fronte della gratuità del servizio mensa offerto dal Comune come dimostrano le delibere della Giunta.

Per l’anno scolastico 2017/2018, in data 12 settembre 2018 è pervenuta richiesta da parte dei genitori dell’alunna di effettuare il trasporto da borgata Para ‘come concesso a tutti gli altri alunni che usufruiscono del servizio scuolabus’, testuali parole della richiesta.

Solo che il traporto scolastico lungo la linea Becetto-scuole di Sampeyre non viene assicurato dallo scuolabus del Comune che risulta impegnato dalle ore 7.30 alle ore 9 lungo la linea Villar–Calchesio–Capoluogo, Rore-Capoluogo e trasporto della scuola materna, ma da un servizio di autonoleggio che, interpellato, ha sempre dichiarato di non poter andare a borgata Para perché deviando il percorso per Dragoniere-Para c’è una curva stretta ad ‘U’, con scarpata sottostante che metteva a rischio anche la sicurezza degli altri alunni trasportati da Becetto, aggiungendo che se il Comune avesse preteso anche quel trasporto avrebbe rinunciato all’appalto.

D’intesa con la ditta di autonoleggio allora, concordando il Comune sull’impossibilità di andare a prelevare l’alunna a borgata Para che dista quasi 3 chilometri dal tragitto scolastico Becetto-scuole di Sampeyre, ho risposto alla richiesta che l’alunna poteva essere prelevata al bivio della strada di Becetto con quella di Dragoniere, previa assunzione di responsabilità da parte dei genitori, i quali però non si son fatti vivi sino ad oggi per alcuna risposta o dichiarazione pur lasciando, però, che l’alunna usufruisse del servizio mensa gratuito come per gli anni scolastici passati a compensazione delle spese del trasporto scolastico da effettuarsi in proprio.

Abbiamo anche esaminato di fare con lo scuolabus un servizio aggiuntivo di trasporto scolastico da borgata Para ma questo poteva essere assicurato solo dopo le 9 e per coprire i 7 chilometri e 300 metri di distanza: lo scuolabus in tempi normali avrebbe impiegato 16 minuti portando a scuola l’alunna solo verso le 9.30 a lezioni già in corso per tutti gli altri alunni da oltre un’ora.

Non credo che la cosa fosse autorizzabile da parte del dirigente dell’Istituto comprensivo, ma abbiamo subito scartato questa possibilità del trasporto aggiuntivo per la spesa di un tale servizio che, oltre al carburante da consumarsi per fare i 4 viaggi, richiedeva ore di straordinario dell’autista per assicurare il traporto di ritorno a casa dell’alunna dopo le ore 17 ad ultimazione del servizio lungo le altre linee.

Questa spesa aggiuntiva, da ripartirsi per legge a carico delle famiglie con l’aliquota di copertura del 38%, andava a colpire anche tutte le altre famiglie interessate al trasporto scolastico con la revisione in aumento delle quote a carico vigenti che noi abbiamo escluso di poter disporre e che lasciamo invece alla minoranza di poterlo fare se mai in futuro questa minoranza potrà aspirare a diventare maggioranza alla guida di Sampeyre”.

La ricostruzione portata in Consiglio dal primo cittadino non ha soddisfatto i membri di opposizione che, a termine dell’assise, commenta quanto riportato da Amorisco.

“Nel testo della risposta – dicono Gian Franco Fino, Margherita Garnero e Francesco Dematteis - ha esordito con affermazioni ed apprezzamenti assai poco lusinghieri nei confronti della famiglia e delle persone coinvolte, assolutamente offensivi e fuori luogo in un’adunanza del consiglio Comunale aperta alla presenza del pubblico.

Ha poi ricostruito l’intera vicenda come configuratasi nel corso degli anni, mediante l’abbuono del costo mensa, e del rifiuto dell’appaltatore del servizio di recarsi a prendere la bambina a causa della pericolosità della strada di accesso alla borgata”.

Proprio sulla pericolosità della “curva ad ‘U’” citata dal sindaco, l’opposizione ricorda come quel tratto di strada sia pericoloso per tutti i residenti della borgata, non solo per gli alunni trasportati dallo scuolabus: “Osserviamo come sia di competenza dell’Amministrazione comunale la messa in sicurezza del tratto di strada in questione, giornalmente percorsa dagli abitanti della borgata”.

“Nella sostanza – aggiungono i consiglieri - è emerso un completo irrigidimento nei confronti delle legittime richieste avanzate dai famigliari a dimostrazione della scarsa volontà di risolvere il problema.

Ma il fatto di maggiore gravità è avvenuto nel momento in cui, al termine della lettura, la minoranza ha chiesto la consegna del testo scritto della risposta, domanda a cui è seguito un netto rifiuto da parte del sindaco che invece si è affrettato a chiudere la seduta senza neppure dare spazio agli interventi di replica a cui gli interroganti hanno diritto per regolamento.

Nonostante la richiesta di consegnare almeno il documento al rappresentante delle Forze dell’ordine presente (il maresciallo dei Carabinieri in sala: ndr), il sindaco ha proseguito con l’atteggiamento di rifiuto alla consegna dell’atto suscitando un nutrito malumore tra il pubblico presente.

Comunque, sia chiaro, per noi della minoranza l’importante è risolvere il problema e siamo certi che ogni buon padre di famiglia sia d’accordo sul fatto che qualsiasi bambino abbia il diritto di andare a scuola in sicurezza e nei momenti di difficoltà sia da aiutare”.