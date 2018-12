Una serata all'insegna della prevenzione in collaborazione fra Grandaqueer e il personale dell'ospedale Carle

In occasione del world Aids day, Grandaqueer propone il 7 dicembre al QI un aperitivo in cui una delegazione di medici e infermieri del reparto di infettivologia dell' ospedale Carle parleranno dell'HIV e delle iniziative che l'azienda ospedaliera offre per la salute sessuale dei cittadini.

"In un momento in cui la politica e i media hanno dimenticato l'educazione sessuale", spiegano i promotori, la presenza di iniziative per invitare alla prevenzione è tanto più necessaria, quanto più sono allarmanti i dati sulla diffusione in Italia delle malattie sessualmente trasmesse.

Nel 2016 sono stati diagnosticati circa 3500 nuovi casi di HIV in Italia di cui 255 solo in Piemonte. Di questi più di un terzo risultano essere giovani tra i 25 5 i 34 anni e si stimano, in Italia, circa 15mila persone infette che attualmentenon conoscono il proprio stato sierologico e l'unico modo che abbiamo per proteggerci sono informazione, l'accesso ai test gratuiti, e uso del preservativo perché, ricordiamo, non esiste solo l'hiv; negli ultimi anni risultano in aumento i contagi di altre infezioni sessualmente trasmesse come la clamidia, la gonorrea e la sifilide. Questi dati allarmanti fanno capire quanto sia urgente fare informazione.