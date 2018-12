A piedi di notte lungo l'autostrada Torino-Milano, 38enne residente ad Alba travolto e ucciso da due auto

La dinamica è in via di accertamento e al momento la Polizia Stradale di Novara non si esprime sulle possibili ragioni che, alle 22.30 di ieri, giovedì 5 dicembre, possono aver portato K. N., 38enne originario del Marocco, residente ad Alba, a percorrere a piedi quel tratto dell’autostrada A4 Torino-Milano in territorio di Cigliano, nel Vercellese.



Non visto a causa della scarsa visibilità indotta dall’ora notturna e dalla nebbia presente in quel momento sul posto, l’uomo è stato investito all’altezza della prima corsia prima da una e poi da una seconda auto in transito in quel momento al km 32.400 della trafficata direttrice autostradale, perdendo la vita probabilmente sul colpo.



Nell’incidente è stato ferito in modo lieve (codice verde) un 33enne di Brescia, N. M., alla guida della prima vettura, una Range Rover. Illese invece le due persone a bordo della seconda auto, una Alfa Romeo. Si tratta di M. B., 44 anni di Vinovo (To), che era alla guida, e del passeggero A. D., 38 anni di Venaria Reale (To).



Gli accertamenti sono in corso per raccogliere maggiori elementi sull’incidente. Esclusa la possibilità che il 38enne investito cercasse soccorso dopo essere rimasto in panne, visto che nessun mezzo abbandonato è stato rinvenuto in quella tratta della A4.