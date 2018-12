Alba, le strade del centrosinistra portano a Olindo Cervella

Dopo settimane di consultazioni, il centrosinistra albese è giunto alla conclusione che non vi siano altre strade praticabili per la successione a Maurizio Marello se non quella dell’imprenditore Olindo Cervella.



Tramontate le ipotesi di una soluzione interna all’esecutivo uscente, e considerate anche le difficoltà in cui si dibatte il Pd, i maggiorenti del centrosinistra hanno ritenuto che dovesse essere richiamato in servizio una “riserva della repubblica albese”, già presidente dell’Apro e già assessore allo sport dal 2009 al 2014, quando Cervella aveva partecipato alla corsa amministrativa alla testa della formazione civica “Impegno per Alba”.



L’industriale tessile ha superato i 70 anni, ma il suo dinamismo e il suo equilibrio sono stati ritenuti preziosi per la sfida del 26 maggio, quando il centrodestra di Alberto Cirio scatenerà sulle Langhe e, in particolar modo sulla sua capitale, tutta la potenza di fuoco di cui sarà capace.



Cervella è nome che risulta gradito al mondo imprenditoriale e anche ai “grandi vecchi” della politica albese.



Sono state dunque accantonate, un po’ per indisponibilità dei diretti interessati, un po’ per valutazioni di real politik, le varie altre ipotesi che erano state messe in campo: dall’assessore alla Cultura e al Turismo Fabio Tripaldi, che quasi subito aveva fatto un passo di lato, al collega Massimo Scavino, assessore alle Attività produttive e all’Ambiente, per arrivare al presidente del Consiglio comunale Roberto Giachino.

Erano state valutate attentamente anche alcune candidature femminili – e nomi importanti nella politica albese non mancavano di certo – ma alla fine, di comune accordo, ci si è orientati su Cervella.



A suo favore, oltre alle considerazioni espresse sopra, vanno aggiunti anche meriti acquisiti sul campo.



Erano state la sua capacità e la sua tenacia a scongiurare il fallimento dell’istituto professionale Apro e non è un fatto marginale che sia presidente del consiglio di sorveglianza di Egea, gruppo industriale di primaria importanza nel contesto provinciale e piemontese.



Se abbiamo ben colto, la figura dell’imprenditore tessile, che oggi ha lasciato la guida dell’azienda “Intesa C” al figlio Filippo, viene vista come quella di un “traghettatore”.

Nessuno, forse nemmeno l’interessato pensa ad un secondo mandato che lo vedrebbe (sempre, ovviamente, in caso di vittoria) in municipio fino ad 85 anni suonati.

Come tutti i “traghettatori”, Cervella è stato chiamato ad un ruolo di transizione in un frangente particolarmente difficile.



La sua formazione “Impegno per Alba”, di connotazione strettamente civica, che pure nel 2009 non era risultata vincente, aveva anticipato né più né meno quel che oggi, in ambito di centrosinistra piemontese, sta facendo Sergio Chiamparino.

Manca alla investitura a sindaco di Olindo Cervella soltanto il crisma dell’ufficialità, che potrebbe però avvenire entro pochi giorni.