Assestamento, Chiamparino: "Forse sarà nostro ultimo bilancio, ma abbiamo messo in sicurezza la Regione"

Sui derivati, in particolare, sui tre prestiti obbligazionari con rate crescenti che la Regione sta pagando, l'obiettivo è di fare un'offerta per acquistare uno "swap" dei tre, per poter ricontrattare il pagamento a quote costanti. Scongiurando così un aumento delle rate che dagli attuali 3 milioni rispetto all'anno precedente potrebbe arrivare a ritmi da 20 milioni. Per farlo, è necessario definire con Casa depositi e prestiti una sospensione per due anni dei mutui contratti con loro, destinando appunto i risparmi 2019-2020 proprio all'acquisto dello swap. La sospensione del pagamento porterà a un risparmio di 169 milioni, tesoretto che appunto andrebbe messo sul tavolo per ricontrattare uno dei tre prestiti.