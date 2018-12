"Ma il problema urgente non era l'alberghiero?": lettera aperta del consigliere monregalese Giampiero Caramello

Mondovì e l'alberghiero lambito dalla frana: una questione costantemente all'ordine del giorno nel capoluogo monregalese e non potrebbe essere altrimenti, vista la situazione a dir poco disagevole con cui convivono quotidianamente alunni, docenti e personale scolastico.

L'ultimo intervento in ordine cronologico su quest'argomento è di Giampiero Caramello, consigliere comunale di minoranza ed esponente di Forza Italia, e risale a poche ore fa.

"Seguo con grande attenzione le vicende che riguardano il nostro alberghiero - ha esordito -. Sono ormai passati ben 12 mesi dall'emergenza causata dalla frana e la soluzione che Provincia e Comune propongono non può che lasciare perplessi, o meglio, esterrefatti!".

Una premessa che anticipa una rapida summa degli eventi verificatisi negli ultimi 12 mesi: "Riassumo i fatti. Abbiamo una scuola che ha un grosso problema, è senza una sede, anzi, è oggi distribuita su 11 sedi diverse e ha bisogno quindi di una soluzione concreta e immediata. Risposta delle istituzioni: costruiamo una nuova scuola sull'Altipiano. Fino a qua sembra una scelta legittima, anche se discutibile e per me non condivisibile (considerato che vuol dire togliere scuole da Piazza con i suoi già numerosi contenitori vuoti), ma ciò che più ha dell'incredibile è che si scopre strada facendo che la nuova scuola non viene costruita per l'alberghiero ma per altre scuole! E non si dica che in alternativa un domani potrà trasferirsi nel 'Baruffi', considerato che prima è necessario adeguarlo alle norme sulla sicurezza (spesa stimata dalla Provincia di 10 milioni di euro!). Già in passato dissi che le idee mi parevano confuse e poco chiare, oggi mi paiono senza senso: ma non è l'alberghiero che vive una situazione di emergenza? Se rimarranno così le cose, l'emergenza rimarrà ancora per molti anni rischiando di vanificare il lavoro straordinario di una scuola che è diventata il fiore all'occhiello della nostra città".