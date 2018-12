Più di 3.000 domande in un anno per il Rei in Granda, cosa succederebbe con un’eventuale reddito di cittadinanza?

Più di 3.000 domande sono pervenute all’Inps per accedere al Rei, il reddito di inclusione. Sono questi i dati forniti a Targatocn.it su scala provinciale dall’Inps di Cuneo nel primo anno di questa misura di contrasto alla povertà - fortemente voluta dai governi Renzi e Gentiloni – calcolati al 1° dicembre 2018.

In particolare è Saluzzo e il saluzzese il centro con il maggior numero di richieste pervenute con 1.031 domande. A seguire Alba (914), Cuneo (845) e Mondovì (435). Di queste 3.170 sono quelle elaborate e gestite dalle diverse procedure dedicate (a Saluzzo 1.017, Alba 908, Cuneo 821 e Mondovì 424). 1.396 sono quelle in pagamento (429 Saluzzo, 390 a Cuneo, 368 ad Alba, 209 Mondovì).

Non sono disponibili al momento dati aggiornati al 1° dicembre relativi al Rei su scala regionale e nazionale. Dal primo giorno del mese di dicembre del 2017 i cittadini hanno avuto la possibilità di inviare le richieste per ottenere. I dati forniti sono calcolata a partire dal 1° gennaio 2018.



CHI HA RICEVUTO IL REI?



Chi rientra nei parametri economici e familiari, a seguito di valutazione, ha potuto quindi ricevere un reddito calcolato sul valore Isee (non superiore a 6 mila euro) e Isre (non superiore a 3 mila euro), sul valore del patrimonio immobiliare (non superiore a 20 mila euro) e un valore del patrimonio mobiliare (non superiore a 10 mila euro per famiglia).



Per accedere al Rei il richiedente doveva trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni: avere in famiglia un minorenne, o una persona con disabilità, una donna in stato di gravidanza accertata o una persona di età pari o superiore i 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione. Necessario, inoltre, che nessun componente del nucleo famigliare percepisca un sussidio di disoccupazione (Naspi o altri ammortizzatori sociali), possieda veicoli per la prima volta immatricolati nei 24 mesi antecedenti alla richiesta, possieda navi o imbarcazioni. Il richiedente deve essere cittadino dell’Unione Europea o avere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure deve essere residente in Italia in via continuativa da almeno due anni dalla richiesta.



A QUANTO AMMONTA IL REI?



Il Rei è calcolato su una tabella che varia in base al numero di componenti del nucleo famigliare che rientrano nei parametri e dipende dalle risorse già ottenute dalla stessa famiglia. La soglia non può comunque eccedere all’assegno sociale incrementato del 10%, che calcolato sulla Legge di Bilancio del 2018 arriva a un importo di 6.477,90 euro annui (539,82 al mese). Il minimo garantito dal Rei è di 2.250 euro annui (187,50 euro). Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e in casi di necessità potrà essere rinnovato per 12 mesi.

E SE DOVESSE ARRIVARE IL REDDITO DI CITTADINANZA?



Tutto è ancora in forse per quello che riguarda la manovra fortemente voluta dal M5S e dal suo leader Luigi Di Maio. Ma ci sono già alcune indicazioni su quelle che potrebbero essere le ripercussioni del reddito di cittadinanza, in attesa del placet europeo. Circa una famiglia su 17 in provincia di Cuneo potrebbe avere accesso al reddito di cittadinanza. E’ quanto rileva Il Sole 24 Ore stando alle rilevazioni Isee ordinari del 2016 (ultimo dato disponibile). Si tratta del 5,75% di chi ha presentato domanda in quell’anno con un indicatore fino a 9.360 euro annui, la cifra stanziata ad oggi dalla Manovra di governo per avere accesso al reddito di cittadinanza. Si parla di 14.700 famiglie interessate, numero di gran lunga superiore alle persone che hanno beneficiato del Rei.

Secondo il quotidiano economico il costo di 9 miliardi previsto - al momento - dalla manovra potrebbe coprire in media 293,85 euro mensili contro i 780 euro indicati come obiettivo. Con il Rei - la manovra di contrasto alla povertà emanata dal precedente governo - la media si attesta intorno ai 305 euro mensili. Ma bisogna considerare che solamente 378mila famiglie in quel caso sono stati coinvolte, contro le 2,5 milioni che potrebbero accedere al reddito di cittadinanza.