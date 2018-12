Bra: corso di alfabetizzazione informatica per over 60

C’è tempo fino al 21 dicembre per iscriversi al corso gratuito di alfabetizzazione informatica per persone con più di 60 anni promosso dal Comune di Bra in collaborazione con l’istituto superiore “Velso Mucci”. Si tratta di 14 ore di lezione, articolate in otto incontri al martedì pomeriggio in orario 14.15-16.05, nelle aule della succursale in via Serra 9 del “Mucci”. Il primo incontro è in programma .



Il corso è destinato a chi è solo agli inizi o ancora non sa usare il computer: verranno introdotti i concetti fondamentali dell’informatica necessari per utilizzare un PC o tablet nelle sue applicazioni di base, con particolare riferimento alla gestione della posta elettronica, Internet e programmi di videoscrittura.

Durante tutta la durata del laboratorio, ciascun partecipante avrà a disposizione un computer; come tutor, saranno disponibili gli allievi del corso Servizi Commerciali, coordinati dagli insegnanti esperti in tecnologie.



Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Per informazioni e iscrizioni (massimo 15 posti disponibili), è necessario rivolgersi entro venerdì 21 all’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci”, chiamando i numeri 0172/413320 (sede) oppure 0172/412489 (succursale), o scrivendo a: ipcmucci@libero.it.