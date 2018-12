"Ho già perso la faccia una volta, non ho paura di parlare": intervista a Gessica Notaro (FOTO e VIDEO)

Un termine che, basandosi sulle sue vicende personali (fu sfigurata con l'acido dal suo ex fidanzato il 10 gennaio 2017, ndr), non può che apparire indubbiamente calzante, ma che forse a lei nemmeno piacerebbe troppo. E, attenzione, non si tratta di iperboli narcisistiche o di modestia esasperata: semplicemente, Miss Romagna 2007 non trova normale (e come darle torto?) che nel 2018 ci siano ragazze come lei (sì, ragazze: compirà 29 anni fra pochi giorni) che debbano ingaggiare battaglie ideologiche ancor prima che dialettiche per tentare di veder applicata dall'umanità (o, per restringere gli orizzonti, dalle istituzioni) la parità di genere.