A Busca una domenica "intensa" con il Mercatino di Natale

Domenica prossima, 16 dicembre il Sesto Mercatino di Natale anticipa in città l’arrivo delle Feste.

L’evento è organizzato da Assoimprese Busca, con il patrocinio della Città, assessorati Manifestazioni e Cultura, e con la partecipazione di Vivi Busca, del Civico Istituto musicale e di diverse altre associazioni e gruppi cittadini.



Il centro storico sarà affollato dalle bancarelle di artigiani provenienti da diverse parti della regione e oltre, le quali espongono prodotti di nicchia, insieme a quelle dei commercianti soci di Assoimprese, creando un percorso suggestivo e completo.

I punti ristoro e bevande con specialità locali offrono un pranzo completo dall'antipasto al dolce. Tutta la giornata è animata da gruppi musicali, Babbo Natale, giochi per bambini e altro ancora



In piazza Savoia ufficio informazioni a cura di Assoimprese. Info: 0171.943292 - 389.3163614 - 334.3781111



Piazza della Rossa

Nel Palazzo della Musica, sede del Civico istituto musicale

dalle ore 14: Vivi Busca presenta il laboratorio degli Elfi di Babbo Natale. Un folto gruppo di Elfi accompagna i bambini in un viaggio tra divertenti laboratori. Con il colorato cappellino e qualche biscottino potranno consegnare una lettera a Babbo Natale ricevendo un piccolo dono.

dalle ore 14: visita guidata al Campanile della Rossa, in collaborazione con la Protezione Civile di Busca

dalle ore 10: gli organizzatori del raduno dei trattori di Attissano preparano le caldarroste



Piazza Regina Margherita - Casa Francotto

sabato 15 dicembre ore 21 e domenica 16 dalle ore 14 alle 18

l’associazione culturale Le Cercle Rouge presenta la mostra-evento“Fuori il malloppo, come si rideva una volta e come si ride oggi tra grafica, tv e cinema”



Nella sede della Casa di riposo si può visitare il presepe dai Ragazzi di Villa Ferrero.



Spettacoli itineranti

dalle ore 10 alle 12: Gli Zampognari di Vottignascoî

tutto il giorno: i Signori di Rivalba con Cristina e Dante Bruno, balli e danze popolari.

dalle ore 14: Gli Allegri Sognatori con canti natalizi e popolari



Piazza Savoia

dalle ore 9: L’associazione Ingenium presenta la mostra di macchinari d’epoca con dimostrazione pratica

ore 10: taglio del nastro con la presenza del Sindaco

dalle ore 14: vin brulé e tè caldo a cura del Gruppo Ana di Busca



Piazza Don Fino

Dal 16 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019

nella parrocchia a cura de Gli Amici del Presepe è visitabile il presepe meccanico

dalle ore 9: Prezzemolo con i suoi giochi di una volta

dalle ore 9: truccabimbi

dalle ore 9: la Croce Rossa di Busca offre cioccolata calda

dalle ore 14: Ludobus della cooperativa Proposta 80 con grandi giochi in legno e divertimento per tutti

alle ore 15: concerto del coro Cantallegrando della scuola primaria di Busca



Piazza Fratelli Mariano lato ex Asl

dalle ore 14: i cavalli di San Quintino Resort



Punti Ristoro

Piazza Savoia

Astigiana Street Food - La Friciula di Asti

Birrificio Tum - punto bevande

Via Umberto I 12

Macelleria Ballario - bollito di bue

Le Petit Bistrot - punto bevande

Via Umberto I 13

Ristobar La Scaletta - trippe in umido

Piazza della Rossa

Pizzeria i Due Mondi - Paella

Gelateria Dolce Peccato - Crepes e...

Bar Città - punto bevande

Via Umberto I 65

Bar Scacco Matto - punto bevande

Via Umberto I

Panetteria Panero - panettone con cioccolata calda

Via Umberto I 122

Bar I Gatti Randagi - punto bevande

Piazza Regina Margherita

Comitato San Martino - polenta e spezzatino

Bar 900 - punto bevande

Via Roberto D’Azeglio

Bar Montecristo - punto bevande

Porta Santa Maria - gnocchi Valle Varaita