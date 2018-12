Cresce la magia del Natale in Granda: tutti gli eventi del fine settimana nel Cuneese

Cresce sempre di più l’atmosfera natalizia in Provincia di Cuneo. Come di consueto, Targatocn e La Voce di Alba vi propongono tutti gli eventi in programma in questo fine settimana: a farla da padrone Mercatini di Natale, concerti natalizi e presepi viventi.

NATALE AL MUSEO

Come ogni anno il Museo Diocesano di Cuneo propone 4 laboratori incentrati sul tema del Natale, per scoprire insieme il senso dell'attesa, del dono, della sorpresa, del viaggio.

Le attività per i bambini saranno organizzate in un unico turno alle ore 16. Nel corso del laboratorio sarà inoltre distribuita ai partecipanti una piccola merenda.

L’edizione 2018/2019 di “Natale al Museo” si concluderà come tradizione con un laboratorio per le famiglie: nell’ottica di creare spazi di crescita e incontro, si è avviato un laboratorio, in cui i componenti del gruppo famiglia (o genitore e bambino) lavorano insieme per scoprire ed imparare, costruire e divertirsi insieme.

Sabato 15 dicembre “Gli addobbi della festa” – Destinatari i bimbi dai 3 ai 12 anni – Costo 6 euro a bambino.

Info: 0171.480612 - didattica@museodiocesanocuneo.it - www.museodiocesanocuneo.it

NATALE A PIANFEI

Anche quest'anno Pianfei avrà un periodo natalizio ricco di iniziative e manifestazioni a cura di tutte le Associazioni del paese, svariate opportunità per trascorrere insieme le Feste con allegria e solidarietà. Tutte le manifestazioni avranno come filo conduttore il fare beneficenza.

Le Associazioni coinvolte con il Patrocinio del comune sono: gli Amici del Presepe, la Pro Loco, gli Alpini, l'Oratorio e BlangEventi.

Il 15 dicembre alle ore 15.30 presso il salone dell'Oratorio Recita della Scuola dell’infanzia Gandolfi.

Il 16 dicembre eventi natalizi a Pianfei dalle 10 alle 18. Alle ore 10 inaugurazione terzo mercatino di Natale. Tradizione, artigianato e gastronomia. Ore 10 inaugurazione 22esima edizione “Presepe in Crusà”. Ore 12 pranzo tipico con minestrone alpino. Ore 14 consegna delle letterine a Babbo Natale. Ore 15 concerto " il Flauto Magico" a cura di Estemporanea. Ore 16 scambio di Auguri presso la Residenza per Anziani "Casa di Mosè".

NATALE A SAVIGLIANO

Il periodo natalizio porta a Savigliano numerosissimi appuntamenti, tra spettacoli, cultura e tanti eventi per grandi e piccini.

Sabato 15 dicembre, dalle 8 alle 18, porte aperte al Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP; alle 21, al “Teatro Milanollo“ di piazza Turletti nuovo spettacolo della stagione teatrale, con “Il mercante di Venezia”, da William Shakespeare, di e con Davide Lorenzo Palla; musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas Aghedu; progetto artistico Tournée da Bar. Regia Riccardo Mallus.

Informazioni: Ufficio cultura 0172.710235 - ultura@comune.savigliano.cn.it.

Domenica 16 dicembre, ore 16, a Palazzo Taffini, MÚSES, Accademia Europea delle Essenze, propone “Formulare e creare: la dolcezza in tutti i sensi”, atelier del profumo e degustazione.

Laboratorio dedicato alla creazione di profumi personalizzati; a seguire degustazione prodotti linea Bottega Reale. Durata 2 ore. Informazioni e prenotazioni: 0172.375025 - info@musesaccademia.it - www.musesaccademia.it.

NATALE A CEVA

Luminarie, filodiffusione e negozi aperti ogni giorno dall’ 8 al 24 con: “A Ceva il Natale è più buono" e la Christmas card shopping!.

Per tutto il mese di dicembre, apertura del presepe nella Chiesa di San Carlo, dalle 10 alle 12, a cura degli Amici di San Carlo.

Sabato 15 dicembre: nel centro storico, dalle 15 alle 18, spettacolo itinerante di balli latino-americani, a cura de “El fuego latino”; fricieu e dolci sorprese per tutti a cura della Società Ama Brenta e Botteghe Cebane.

Domenica 16 dicembre, sempre nel centro storico, dalle 8 alle 18 DolCe..Ceva, mercatino di Natale con prodotti tipici, dolci natalizi, presidi Slow Food, presepi, statuine e artigianato. In piazza del Municipio, dalle 10 alle 16, “La fabbrica del cioccolato”, laboratorio didattico a cura dell’Associazione Cioccolatai della Provincia di Cuneo; ancora in piazza del Municipio, “Presepi di lavoro” a cura del CFP con, alle 15, partenza della corsa podistica “Corri con Babbo Natale”, a cura dell’Associazione Artigiani di Ceva.

Info: 0174.721623 – 704620.

VISITE AL CASTELLO DI RACCONIGI

Domenica 16 dicembre, visite speciali guidate al Castello di Racconigi. Tour guidati alle ore 11, 14.30 e 16. Info e prenotazioni: Ufficio turistico 392.0811406 - visitracconigi@gmail.com

NATALE A FOSSANO

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle ore 17 alle 19.30, alla chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio, “Arte a Natale”, esposizione di opere d’arte, e mostra di presepi.

Dall’8 al 18 dicembre, in Duomo, esposizione di presepi e alberi di Natale a cura di Pro Loco Fossano gruppo Corafo.

Sabato 8 dicembre, dalle ore 14 alle 18, al Centro Equitazione Disabili, Presepe Vivente. Fino al 6 gennaio, sempre con apertura al pubblico dalle ore 14 alle 18, esposizione di presepi.

Domenica 16 dicembre, ore 15, presso l'Istituto Monsignor Signori di via Orfanotrofio a Fossano, Presepe Vivente presentato dai ragazzi e ragazze della struttura. A seguire apre al pubblico il presepe meccanico.

Info: 800.210762 – 0172.60160 - iatfossano@cuneoholiday.com - www.visitfossano.it

NATALE A BOVES

A Boves, domenica 16 dicembre, “Bosco incantato”, giochi, festa, elfi, frittelle, passeggiate in carrozza, polenta e gnocchi, spettacoli, cioccolata e vin brulé, mercatini di Natale... e molto altro ancora! Info: www.babbonatalebovesano.it

NATALE A CHIUSA PESIO

Da sabato 8 dicembre a domenica 13 gennaio 2019 entrate nella magica atmosfera del Natale e venite a scoprire i Presepi alla finestra nel Recinto a Chiusa di Pesio.

Manifestazione nata nel 2005 dall'idea di un gruppo di amici e vicini di casa, fortemente sostenuta dal compianto Sergio Marro. Ogni finestra del piano terra di ogni abitazione del "Ruset" viene addobbata con un presepe illuminato, nello stile che più piace al proprietario di ogni rispettiva casa.

Info: 0171.734990 - valle.pesio@gmail.com - ufficio.turistico@vallepesio.it.

RACCONIGI INTRIPPA

A rafforzare la tradizionale Fiera di Santa Lucia che ogni anno vede protagonisti il cappone e la trippa, dal 13 al 16 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II a Racconigi sarà presente una tensostruttura nella quale saranno preparate e servite trippe per soddisfare ogni palato.

Il 15 dicembre Racconigi Intrippa cena di gala, il 16 dicembre Racconigi Intrippa pranzo.

Info: 392.0811406 – 389.1109786.

“SPAZIO CREATIVO” A CARAGLIO

Un temporary shop "Spazio Creativo", che mette in mostra artigianato e prodotti tipici del made in Cuneo, e un concerto di musica classica e moderna ispirato a testi di Cesare Pavese e di altri scrittori. Si avvicinano le feste natalizie e il Filatoio di Caraglio propone per il week end del 15 e 16 dicembre prossimi un ricco e interessante programma.

Domenica 16 dicembre 2018 (ore 17) vi sarà il concerto "Impronte di Memoria", organizzato in collaborazione con la Fondazione ARTEA. Il quartetto del Progetto Har eseguirà sinfonie di Piazzolla, Morricone, Santucci, Di Jorio, Damiano, Schubert, Kovacs, Joplin, che accompagneranno i testi della "Luna e i falò" di Cesare Pavese e di altri autori italiani e stranieri tutti ispirati al tema del viaggio.

Lo Spazio Creativo sarà aperto il sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero. Info: 0171.610258 - www.filatoiocaraglio.it

A BORGO SAN DALMAZZO CONCERTO IN AUDITORIUM

Sabato 15 dicembre, a Borgo San Dalmazzo, concerto in Auditorium: “Butterfly, tastiere & loop station”: musiche dal nuovo cd di Diego Bassignana, "The Piano Painter", alle ore 21. Ingresso libero - biglietti gratuiti in distribuzione presso l'ufficio turistico. Info: 0171.266080 - iatborgo@cuneoholiday.com

A MONDOVI’ IL CONCERTO DELL’AVO IN OSPEDALE

L'Associazione Volontari Ospedalieri di Mondovì (AVO), in collaborazione con la Direzione Sanitaria e il Personale dell'Ospedale di Mondovì, in occasione del Natale, vogliono trascorrere con i degenti, i loro parenti e con tutti coloro che desiderano intervenire, un momento di serenità.

Appuntamento per sabato 15 dicembre 2018, alle ore 15, nell'atrio dell'Ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì e presso i reparti di degenza. Parteciperanno la "Corale Villanovese" e la "Corale due torri Monica Tarditi". Ingresso libero. Info: avomondovi@libero.it

MOSTRA DI PRESEPI A BORGO SAN DALMAZZO

Sabato 15 dicembre alle ore 14.30 avverrà l’inaugurazione dell'esposizione con una riflessione evangelica con canti natalizi con la straordinaria partecipazione di Valeria Arpino.

Le aperture pomeridiane con orario dalle 14.30 alle 18.30, sono in programma dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ogni sabato e domenica. Prevista anche un’apertura pomeridiana straordinaria mercoledì 26 dicembre.

Confermate anche le “aperture emozionali notturne” con orario dalle ore 21 alle 23.30 programmate per la notte della vigilia, il 24 dicembre, e la notte di sabato 5 gennaio: durante questi due appuntamenti i visitatori potranno godere di un’atmosfera unica caratterizzata da un percorso al buio illuminato esclusivamente dalle luci dei Presepi e, all’uscita, la possibilità di ammirare dal belvedere su cui lo stesso Santuario si erge, il meraviglioso panorama di una Borgo San Dalmazzo notturna vista dall’alto.

Saranno esposti presepi realizzati da appassionati della zona, ma anche di veri e propri capolavori realizzati da abilissimi maestri dell’arte presepiale come Abramo Telesa, Paolo Scalambro, Enzo Cherasco e Salvatore Vento, solo per citarne alcuni.

Presepi In Monserrato ha anche un suo presepe meccanico realizzato dal volontario dell’Associazione Santuario - Piero Paganini che ogni anno arricchisce la sua opera con nuovi movimenti meccanici, nuovi personaggi ed effetti speciali visivi e sonori: grande novità di quest’anno sarà la nuovissima riproduzione del Santuario di Monserrato interamente realizzata da Piero Paganini stesso.

Altra grande novità di questa edizione sarà la Lotteria dei Presepi: in palio ci saranno 3 presepi di grande valore realizzati a mano dall’Artista/Volontario dell’Associazione Santuario - Salvatore Vento (già autore dei due presepi di grandi dimensioni esposti a fine percorso nelle ultime due edizioni di Presepi in Monserrato). I biglietti si potranno acquistare durante le aperture della mostra direttamente in Santuario nonché in alcune attività commerciali di Borgo San Dalmazzo che esporranno la locandina della lotteria. I proventi finanzieranno le opere di ristrutturazione del Santuario. L’estrazione è in programma alle ore 17 del 6 gennaio direttamente al Santuario di Monserrato, durante l’ultima giornata di apertura della Mostra.

Info: +39 340 254 9768

A MANTA IL “CUMBAVIANAE CHORUS”

Gradito ritorno Manta del “Cumbavianae Chorus”, che allieterà il Natale 2018 con un concerto nella Chiesa di Santa Maria del Monastero sabato 15 dicembre alle ore 21. Il coro si era già esibito a Manta in occasione della Festa della Donna 2018. Verrà accompagnato dal soprano Alice Enrici, anche direttrice del coro, dal tenore Andrea Sità e al pianoforte Mauro Marconetto ed eseguirà brani classici della tradizione natalizia europea con qualche accenno al gospel. Ingresso libero. Info: 0175.85205.

IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Presso la Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Costigliole Saluzzo, alle ore 21 di domenica 16 dicembre, concerto con il complesso bandistico Santa Cecilia, ospite della serata il coro Envie de Chanter. Ingresso libero

“NATALE A KM ZERO”

Terza edizione, presso lo spazio Biodiversity a Cuneo, per un "Natale a KM zero". Sabato e domenica, abiti, bijoux, accessori per uomo e donna, borse, sciarpe, oggetti in ceramica, oggetti in vetro, gioielli in legno, lampade, magliette, stampe, agende, accessori per bambini e tante idee regalo realizzate a mano. Alle 16: the, panettone e auguri! Info: FB Mercatino di Natale Artigianale - www.esseoesse.net.

A SALUZZO “NATI PER LA MUSICA”

Sabato 15 dicembre la sezione ragazzi della Biblioteca Civica di Saluzzo aprirà al pomeriggio per un nuovo appuntamento con “Nati per la musica”, un progetto nazionale nato per promuovere le esperienze musicali nei primi anni di vita e per aiutare le famiglie a fare e ascoltare musica con i propri bambini e bambine.

Letture e laboratori musicali, in clima natalizio, da svolgere con i bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie. L’appuntamento è alle 16.30 in Biblioteca Civica a Saluzzo e si concluderà alle 18. L’attività è gratuita. Info: 0175.211452.

A VILLANOVA MONDOVI’ “CONCIATI PER LE FESTE”

A Villanova Mondovì debutta "Conciati per le Feste" Laboratori per bambini ed eventi in occasione delle feste natalizie Pianetta: “Un Natale formato famiglia con un ricco calendario di appuntamenti”. Il Comune di Villanova Mondovì annuncia una nuova serie di eventi che accompagneranno il cammino verso Natale: dal 15 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, ecco la prima edizione di "Conciati per le Feste". Il nuovo format, nato grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sarà interamente dedicato ai bambini ed animerà i pomeriggi della biblioteca civica "Gallo Orsi" che si conferma, in questo modo, un vero centro di aggregazione culturale. Ricco il calendario di eventi proposti dall’Assessorato alle Manifestazioni villanovese, promossi in collaborazione con Lo Scarabocchio, la Condotta Slow Food Monregalese, l’esercizio commerciale ‘Il Bottegone’ di Viola e la docente Cristina Zocco: quattro pomeriggi di intrattenimento con laboratori e letture animate.

Il percorso di avvicinamento al Natale sarà, inoltre, caratterizzato dall’antica fiera di Santa Lucia, in programma domenica 16 dicembre 2018: nelle vie del centro storico, ed in particolare in corso Marconi ed in via Eula, andrà in scena la fiera dell’artigianato arricchita dalla presenza di hobbisti, mercatini di Natale e, dalle ore 15, dal concerto della Filarmonica Villanovese. A seguire, l’arrivo di Babbo Natale con golosità per tutti. Una giornata di festa realizzata dall’associazione ‘Villanova Viva’, dall’Associazione Nazionale Alpini (gruppo comunale di Villanova Mondovì), dai commercianti villanovesi e da numerose associazioni di volontariato della zona.

Info: 0174.698151 - stampa@comune.villanova-mondovi.cn.it

LA “FIERA DEL CAPPONE” A MOROZZO

Le origini della fiera risalgono al periodo del passaggio in Italia di Napoleone, quando i mezzadri portavano in dono per Natale una coppia di capponi ai proprietari dei terreni da loro coltivati. Oggi il mese di dicembre porta ogni anno a Morozzo "aria di fiera”, offrendo la possibilità di acquistare i capponi – tra i migliori del mondo - che andranno ad arricchire le tavole imbandite per il Natale.

Orari: domenica 16 dicembre 8-16.30, lunedì 17 dicembre 5-13. Info: 0171.772001.

SESTA EDIZIONE PER I MERCATINI DI NATALE DI BUSCA

In centro città, a Busca, e per tutta la giornata di 16 dicembre, sesta edizione del Mercatino di Natale, iniziativa natalizia di Assoimprese Busca, con il patrocino della Città, assessorati Manifestazioni e Cultura e con l'associazione Vivi Busca! Esposizione di prodotti tipici alimentari e artigianali di nicchia, con negozi aperti ed esposizione esterna. Info: 0171.643292 – 389.3163614 – 334.3781111.

A FOSSANO CONVEGNO SUL CASTELLO

Il Consiglio Regionale Italia Nostra Piemonte, con la collaborazione delle Sezioni di Torino, Pinerolo e Fossano, propone un ciclo di convegni pubblici nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario dei 600 anni dalla fine del principato d’Acaia. A Fossano, domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso la sala di consultazione e lettura del Castello, si terrà il convegno "Un esempio virtuoso: il Castello di Fossano". Info: fossano@italianostra.org.

MERCATINO DI NATALE A CARTIGNANO

Domenica 16 dicembre 2018 si terrà la nona edizione del mercatino di Natale di Cartignano. Il caratteristico comune della Valle Maira ospiterà per le vie del paese, fino a raggiungere la struttura polivalente, circa 50 bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti tipici.

Ci sarà l’opportunità di gustare piatti caldi e prodotti tradizionali. L’ingresso sarà libero e a tutti i visitatori verranno offerti panettone, cioccolata calda, vin brulé, zabaione e tè. A conclusione di questa giornata tradizionale si potrà cenare insieme presso la locale Trattoria del Ponte (prenotazione cena al: 0171.900254). Info: 340.4658974.

“YOUNG XMAS A SANT’ALBANO STURA”

A Sant’Albano Stura, sabato 15 dicembre, serata giovani “Young Xmas” con Doncalo Dj, sabato 15 dicembre, presso il Circolo Acli di Frazione Ceriolo a Sant'Albano. Info: prolocosantalbano@gmail.com

NATALE A SALUZZO

Una città intera che si veste a festa, si illumina e a partire da fine novembre si prepara per il giorno più atteso dell’anno da grandi e piccini, il Natale. Il grande lavoro di rete e di coordinamento che negli ultimi anni viene svolto dall’amministrazione comunale con la Fondazione Bertoni, da Confcommercio con i commercianti, dalle Associazioni, Scuole e ragazzi, dà vita ad 1 mese intero di eventi di qualità che sapranno accogliere i visitatori e chi sceglierà Saluzzo per lo shopping natalizio, o per trascorrere una giornata o un fine settimana “fuori porta”.

Due mercatini e il Villaggio del Natale, le luci, musica e cori, arte, clownerie e caldarroste. Gli animali da scoprire e le giostre con la pista di pattinaggio su ghiaccio. Un mix che saprà rendere Saluzzo unica e bellissima.

Musica, allegria, le casette e la presentazione della Lotteria di Carnevale 2019. Anche quest’anno, infatti, sarà proprio la giornata dell’8 dicembre ha dato il via alla vendita ufficiale dei biglietti della lotteria di Carnevale: tra poche settimane tutti avranno modo di conoscere il tema e i ricchi premi in palio. Ma torniamo al Villaggio.

22 casette che ospiteranno tutto ciò che serve per un’idea regalo originale. I prodotti saranno tutti artigianali, particolari, ci saranno anche prodotti tipici del mondo enogastronomico oltre che a oggetti diversi: borse, sciarpe, orecchini, libri e molto altro. Ma non solo. Il Villaggio si animerà di espositori e acquirenti ma anche di musica, laboratori, trucca bimbi, scultori … e poi sarà bellissimo e magico con tappeti rossi, musica diffusa e luci.

Diventerà un piccolo angolo natalizio nel centro cittadino che aprirà ogni giorno dalle ore 10.00 alle 20.00, un luogo di incontro dove respirare l’atmosfera del Natale fino al 24 dicembre.

Info: www.fondazionebertoni.it – segreteria@fondazionebertoni.it - 017543527 – 346.9499587.

WORKSHOP FOTOGRAFICO A CUNEO

Il Comune di Cuneo, grazie alla partecipazione nel progetto TRA[ce]S - Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud, finanziato dall'Unione Europea attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014 – 2020, e sulla base delle nuove opportunità individuate dal “Decreto cultura”, ha inserito, tra le attività di comunicazione volte ad incentivare la fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio, l'organizzazione di tre workshop fotografici gratuiti della durata di un giorno ciascuno.

Domenica 16 dicembre, il secondo incontro sarà dedicato alla scoperta del patrimonio di Bene Vagienna: oltre al Museo Archeologico e a Casa Ravera ci si soffermerà anche sull’area archeologica di Augusta Bagiennorum, dove sono in corso proprio in questo periodo nuove campagne di scavo che stanno indagando l’area dell’antico centro della città romana.

L'ultimo laboratorio a calendario è previsto per la primavera 2019 nella suggestiva valle Gesso. Info: 328.7092554 - info@paoloviglione.it - www.paoloviglione.it

NATALE A FOSSANO

Si accende il Natale 2018 a Fossano. Dal 25 novembre, un ricco calendario di iniziative: animazione natalizia, appuntamenti musicali, arte e cultura, negozi aperti e mercati straordinari, sport, divertimento e solidarietà.

Dall'8 dicembre al 13 gennaio il Castello di Fossano si illumina con la proiezione architetturale dedicata a Leonardo. Dall’8 al 18 dicembre, in Duomo, esposizione di presepi e alberi di Natale a cura di Pro Loco Fossano gruppo Corafo. Domenica 16 dicembre, in piazzetta Manfredi, consegna delle letterine dei bambini a Babbo Natale. Distribuzione di bevande calde e dolci omaggi.

Durante il periodo delle feste, la Fondazione Fossano Musica propone i saggi natalizi dei suoi allievi. Tanti gli appuntamenti previsti, il calendario è disponibile su www.imbaravalle.it.

Sabato 15 dicembre, alle ore 15.30, all’Unitre di Fossano, nell’Aula Magna “Beppe Maiolino”, tradizionale Concerto di Natale con il gruppo dei Braxophone.

Domenica 16 dicembre, ore 17, presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate di via Marconi a Fossano, Orchestra FFM Classica in concerto. Dirige il Maestro Julius Kalmar. Ingresso libero.

Sabato 22 dicembre, ore 21, alla chiesa dei Frati Cappuccini, 26° Concerto d'Inverno, tradizionale esibizione del coro CAI Albino Bonavita. Ospiti la Corale L’Escabot e la Corale Musica Nova di Savigliano. Ingresso libero.

Sabato 15 dicembre, ore 17.30, presso la libreria Le Nuvole di via Cavour a Fossano, presentazione del libro Baffy - La Befana Tecnologica. Interverranno l'autrice, Fiorenza Barbero, e Danilo Paparelli, l'illustratore.

Sabato 15 dicembre, ore 16.15, al Castello degli Acaia, Una nevicata di libri. I libri, trasformati in bianchi fiocchi, hanno deciso di far vivere l’atmosfera del Natale con tante storie. Per bambini dai 3 agli 8 anni.

Al Centro Diurno Il Mosaico di via San Bernardo 10, apertura straordinaria dei laboratori ed esposizione di lavori artigianali. Inaugurazione venerdì 14 dicembre alle ore 17. Apertura il 15 e 16 dicembre dalle ore 16 alle 19.

Domenica 16 dicembre, ore 15, presso l'Istituto Mons. Signori di via Orfanotrofio a Fossano, Presepe Vivente presentato dai ragazzi e ragazze della struttura. A seguire apre al pubblico il presepe meccanico. Info qui.

Info: 800.210762 – 0172.60160 - iatfossano@cuneoholiday.com - www.visitfossano.it.

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE A MONTICELLO D’ALBA

A Monticello d’Alba torna il villaggio di Babbo Natale, aperto dal 14 ottobre al 23 dicembre, da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, le domeniche e festivi dalle 10 alle 19, chiuso lunedì mattina, il 1 novembre 24 e 25 dicembre. Appuntamento presso "Manufatti Sant'Antonio" in frazione Sant'Antonio 2/a. Info: 0173.64138 - www.villaggiobabbonatale.com.

Tutti i week-end prima di Natale, otto giorni per visitare un luogo magico, arricchito di decorazioni, camini accesi. I visitatori troveranno i prodotti tipici del territorio e la novità di quest'anno: libri e scrittori, letture per i più piccoli e uno spazio per disegnare.

Una sala del Castello ospiterà libri e incontri con gli autori, un cantastorie leggerà storie natalizie ai bambini mentre i grandi potranno curiosare tra i tanti titoli esposti. Nelle serate di sabato 8, 15 e 22 dicembre nel Ristorante Conti Roero ci sarà la tradizionale Cena con Babbo Natale (prenotazione obbligatoria al 334 7740437). Dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Costo d'ingresso: 8 € adulti, gratuito fino ai 18 anni. Il 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 dicembre. Info: 347.4437144 - www.roerodimonticello.it - info@roerodimonticello.it

IL MAGICO PAESE DI NATALE A GOVONE

Se vi capita di trovarvi nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia..., allora vi trovate nel Magico Paese di Natale di Govone!

Babbo Natale, vi aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone! Venitelo a trovare, sarete circondati da un'atmosfera magica e accompagnati da allegre animazioni, per un'avventura indimenticabile! Per evitare la coda possibile prenotare il biglietto online! Ogni fine settimana dal sino al 23 dicembre. Info: 0173.58200 - 0173.58103 - https://www.facebook.com/il.magico.paese.di.natale/ - www.magicopaesedinatale.com - info@magicopaesedinatale.com

AD ALBA LE NOTTI DELLA NATIVITÀ

Nei quattro weekend di dicembre che precedono il Natale, la città di Alba, con la 11esima edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti teatrali, dal 1 dicembre. Info: 366.4762634 - https://www.facebook.com/natalealba/ - www.nottidellanativita.it - alba.nottedinatale@gmail.com

NATALE A BRA

Attività ed intrattenimenti in occasione del Natale a Bra. Laboratori presso il Museo del Giocattolo (16 dicembre), Museo Palazzo Traversa (27 e 28 dicembre) e in piazzetta di Via Principi con Progetto Emmaus (il 16 dicembre). Mostra di presepi presso i giardini della Rocca dal 1 dicembre al 6 gennaio, Presepe Vivente presso l'Ala di Corso Cottolengo dalle 17 alle 21 del 22 e 23 dicembre, pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Giolitti, spettacoli teatrali presso il Teatro Politeama, animazioni tra le vie del centro l'8, 9, 16 e 23 dicembre. Info: 0172.430185 - www.turismoinbra.it

- turismo@comune.bra.cn.it

IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE A DOGLIANI

Spazio incantato dedicato al Natale con intrattenimenti per i più piccoli, passeggiate a cavallo, Babbo Natale, giostra cavallini, zucchero filato. Aperto sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19 (giostra cavallini aperta tutti i giorni). Info: 0173.70210

YOUCHRISTMAS - IL TUO HAPPENING DI NATALE A CANALE

Nella via principale della città di Canale, tra i suoi portici, si snoderà il mercatino di Natale con circa 40 casette. Si potranno trovare prodotti dell’eccellenze eno-gastronomiche, artigiane, oggettistica natalizia, e lo street food dolce e salato. Le domeniche 2, 9, 16 dicembre dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.00. Spettacoli per grandi e piccini e distribuzione di panettone e cioccolata (anche il 24 dicembre dopo la Santa Messa di mezzanotte). Info: 0173.979129 - segreteria@comune.canale.cn.it

AD ALBA MOSTRA NAZIONALE DI PRESEPI IN SAN GIUSEPPE

Ad Alba, sino al 6 gennaio 2019, Mostra Nazionale di Presepi presso la Chiesa di San Giuseppe. Orari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30. Info: 0173.293163 - www.centroculturalesangiuseppe.it - centroculturalesangiuseppe@gmail.com

PRESEPI IN MOSTRA A SALICETO

Sino al 6 gennaio, a Saliceto, Presepi in castello: mostra di presepi nelle sale del castello aperta tutti i giorni festivi dalle 14.30 alle 18. Info: 340.1249603 - www.facebook.com/prolocodi.saliceto

proloco.saliceto@libero.it

SABATO TEATRALE A BRA

A Bra, sabato, si propone “Esercizi di stile”, spettacolo teatrale con Stefania Rocca, Patrizia Bettotti, Giampiero Sobrino e Andrea Dindo. Presso il Teatro Politeama, alle ore 21. Info: 0172.430185 - www.teatropoliteamabra.it - info@teatropoliteamabra.it

CONCERTO NATALIZIO A SOMMARIVA PERNO

Concerto di Natale, alle ore 20.45 di sabato 15 dicembre, presso la Chiesa Spirito Santo di Sommariva Perno. Ingresso libero. Info: 339.8178347 - www.centroculturalesanbernardino.it - info@centroculturalesanbernardino.it.

PRESEPE VIVENTE A MONTALDO ROERO

Sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018, presepe vivente tra le vie del centro storico di Montaldo Roero. Navette gratuite da Località Marenghi e Baldissero. Info: 340.8735454 - https://www.facebook.com/events/318038762369019/ - www.prolocomontaldoroero.com - prolocomontaldoroero@gmail.com.

BAROLO: PRESEPI IN FRAZIONE VERGNE

Da domenica 16 dicembre e sino al 13 gennaio 2019, mostra di presepi a Barolo, tradizionale appuntamento in Frazione Vergne. Visitabile sempre per le strade della frazione. Info: 0173.77305.

“CONCERTO IN SI-BE-MOLLE” AD ALBA

“Concerto in Si Be-Molle” nel teatro sociale. Assolo con Trio per pianoforte e bolle di sapone: spettacolo teatrale con Michele Cafaggi, Davide Baldi e Federico Caruso in programma alle ore 16.30 nella Sala M. Torta Morolin del Teatro Sociale di Alba. Info: 0173.35189 – 0173.292470 - www.comune.alba.cn.it - teatro.sociale@comune.alba.cn.it.

MERCATINI DI NATALE A SALICETO

Domenica con i mercatini artigianali di Natale a Saliceto. Dalle ore 9, festa in piazza e arrivo di Babbo Natale. Info: 340.1249603 - www.facebook.com/prolocodi.saliceto - proloco.saliceto@libero.it.

CONCERTO DI NATALE A NEIVE

Domenica concerto di Natale presso la parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Neive, alle ore 21. Info: 0173.67004 - www.comune.neive.cn.it - neive@comune.neive.cn.it

IL PRESEPE MECCANICO DI BENE VAGIENNA

Rimarrà visitabile sino al 6 gennaio 2019 il presepe meccanico in miniatura realizzato da Battista Manassero in mostra presso la Chiesa M.V. Assunta in Frazione Podio a Bene Vagienna. Info: www.amicidibene.it - info@amicidibene.it