Bra, grandi apprezzamenti e consensi per l’iniziativa “Piacere… la mensa!”

“Abbiamo una mensa che è un fiore all’occhiello per qualità, prezzo, controllo, sicurezza e garanzia dei prodotti a km zero, seguiti dal produttore fino al consumatore”.

Non bastano tre parole a Bruna Sibille, sindaco di Bra, per descrivere la mensa cittadina che nella mattina di sabato 15 dicembre ha aperto le porte alla popolazione. Tante famiglie hanno visitato i locali di via Montegrappa 34, all’interno del cortile della scuola Edoardo Mosca, alla scoperta dei prodotti, tutti di filiera corta, utilizzati per preparare i pasti destinati alle scuole.

La possibilità di entrare nelle cucine, di osservare gli ambienti dove i cibi vengono preparati e di incontrare e chiedere spiegazioni direttamente ai responsabili di tutto ciò che i bambini mangiano a scuola sono stati sicuramente i motivi alla base del successo dell’iniziativa.

Ad accogliere i visitatori anche un grande tavolo dove poter degustare ciò che lo chef Antonio Petti ed il suo staff di lavoro, composto da Assuntina Baglivi, Vanessa Barban, Giusi Cempoli e Loredana Leydouano, avevano preparato per l’occasione.

Alle ore 12 è andato in scena un incontro moderato dall’assessore Gianni Fogliato a cui hanno preso parte il sindaco della Città di Bra, Bruna Sibille, educatori dell’asilo nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria con il dirigente scolastico Giuseppe Giacone ed esperti del settore di giornata.

Il dott. Andrea Caraglio, incaricato per conto dell’Amministrazione comunale per i controlli sul sistema mensa, ha fatto luce sulla normativa vigente e sulle modalità d’azione: “L’incarico di consulenza che mi è stato affidato è basato sull’analisi del rischio nei settori di competenza del servizio. Si parte dalle materie prime per poi arrivare ai processi di produzione e di cottura in cui, ad esempio, si verifica che non ci sia sopravvivenza di determinate forme batteriche che possono resistere ai trattamenti termici. Un piano d’intervento distribuito nell’arco dell’anno e fatto su matrici e con parametri diversi a seconda dello specifico rischio. In questo senso, gli storici sono buoni”.

Ma non finisce qui: “Viene fatto anche il controllo dell’acqua e, visto che è prelevata direttamente dai rubinetti, c’è un attento monitoraggio a partire da acquedotto e tubature. Forte attenzione anche alle condizioni di trasporto delle derrate e dei pasti ai vari refettori, che devono seguire idonee procedure per essere validati. Molto importante è il servizio del controllo infestanti, che è garantito attraverso la collaborazione con una ditta esterna che applica un monitoraggio attraverso strumenti conformi alla destinazione d’uso dei locali. Tutto questo va di pari passo con un costante aggiornamento normativo e grazie alla collaborazione con l‘autorità sanitaria territoriale”.

Per il Comune, Giuseppina Gigante ha illustrato il calendario, nato allo scopo di informare i genitori sui menù proposti a bambini e ragazzi, con delle novità: “Ci sono state gare di appalto in cui è stata data importanza per il 70% alla qualità e per il rimanente 30% al prezzo. Sono venute fuori delle ditte delle quali siamo contenti, perché non è così facile trovare buoni fornitori. Siamo riusciti ad ottenere la pasta biologica, due verdure surgelate biologiche come piselli e fagiolini, olio extravergine italiano biologico, con i formaggi che sono sempre quelli di zona”.

Tanta roba davvero e ancora: “Abbiamo dato evidenza alle iniziative di Slow Food, indicando, ad esempio, le date del Mercato della Terra. Inoltre, siamo attivi nella lotta agli sprechi, cerchiamo di fare poca spazzatura non usando acqua in bottiglie di plastica, usando tovaglie cerate e dismettendo i piatti di plastica. È anche possibile consultare l’analisi dell’acqua del rubinetto usata in tavola che, anche secondo il servizio ASL, è considerata buona. Gli avanzi finiscono nella compostiera e serviranno per concimare le aiuole”.

Presenti anche esponenti del comitato mensa che si è appena costituito con l’obiettivo di ricevere segnalazioni di criticità da porre all’attenzione degli operatori, in modo da migliorare l’offerta laddove necessario. In un periodo di allerta controlli, la mensa scolastica all’ombra della Zizzola è più che all’avanguardia ed è capace di trasmettere un corretto messaggio in termini di promozione ed educazione alimentare.

La ristorazione scolastica braidese segue precise indicazioni e la formalizzazione del menù non può prescindere da rigorose linee guida, come garantire un’alimentazione adeguata, sicura sotto l’aspetto igienico sanitario, rispettosa del territorio, sposando numerosi prodotti a km zero. Tutto questo significa grande qualità, perché le cucine dell’ex caserma Pellizzari si distinguono positivamente per la cura, l’attenzione e, soprattutto, per una somministrazione equilibrata dei cibi.

“Il martedì si confezionano circa duemila pasti e così anche il giovedì: sono i giorni di rientro degli studenti. Quando il menù giornaliero lo prevede, facciamo andare circa 150 kg di carne, mentre il pollo arriva anche a 200 kg”, ha rivelato Assuntina Baglivi che ci ha tolto qualche curiosità: “I bambini vanno matti per la pizza, perché la vedono come un momento di festa. Poi sono ghiotti della pasta al ragù e apprezzano molto anche la bistecca impanata di pollo e l’hamburger, che va letteralmente a ruba. I piccoli si sono pure abituati alla pasta integrale e, quando la usiamo, finisce sempre tutta. Nella dieta non mancano la verdura ed il pesce, come il merluzzo che recentemente abbiamo cucinato alla livornese con pomodoro ed olive”.

Una mensa di cui vantarsi per la varietà degli alimenti proposti, il rispetto della stagionalità, l’eccellenza delle materie prime e non solo. “Il valore aggiunto della nostra mensa è il materiale umano. Le persone che lavorano qui credono veramente in quello che fanno. Hanno alle spalle tutta la formazione richiesta, rispettano le regole, ma ragionano con il cuore ed il buon senso. Agiscono con passione ed è come se facessero da mangiare alla propria famiglia”, sottolinea la vicedirigente dell’Ufficio scuola e servizi alla persona, Antonella Giaccardi.

Grazie alla preziosa opera degli addetti ai lavori e all’indispensabile sostegno degli insegnanti durante il tempo mensa, i bambini sono sostenuti in un processo di crescita e di educazione globale.

Il fatto che gli scolari siano veramente in ottime mani, lo dimostra il fatto che la refezione è allargata anche a dipendenti comunali, società sportive, ai militari della Guardia di Finanza, prossimamente anche ai Carabinieri ed offerta ad ospiti anziani in difficoltà, per un concreto esempio di generosità.

Inoltre, aggiunge Giuseppina Gigante: “I pasti vengono consegnati alle scuole cittadine, al centro anziani, alla mensa sociale, a 15 anziani non autosufficienti che usufruiscono del pasto a casa con trasporto offerto dai servizi sociali”.

C’è persino particolare attenzione alle esigenze di diversificazione dei pasti, in relazione a bisogni specifici degli utenti. Spiegano Antonio Petti e Loredana Leydouano: “Oltre alla normale cucina, ne abbiamo anche una più ristretta e separata per evitare le contaminazioni dei cibi. In essa sono presenti affettatrice, forno, scaldavivande, piastra, fornelli, tutto quello che serve per preparare piatti da servire a ragazzi celiaci, proteici, vegani, vegetariani, osservanti di pratiche religiose ed a coloro che registrano allergie ed intolleranze ad alimenti come latte, uova, legumi, nichel”.

Silvana Bo, responsabile dell’asilo nido e dei due micronidi di Bra, precisa ancora che i bambini del nido già svezzati sono un centinaio e godono dei benefici di questa mensa: “I loro pasti sono considerati diete speciali e, pertanto, vengono personalizzati secondo il disciplinare dettato dai pediatri. Per altri 20 bambini che non sono ancora svezzati abbiamo una piccola cucina all’interno del nido che risponde ad altri requisiti. Una particolarità è data dal fatto che, già da diversi anni, abbiniamo le attività di manipolazione agli alimenti. Ad esempio, in questo periodo in cui i contadini ci portano le zucche, le facciamo manipolare ai bambini che le scavano e le scoprono sia come ortaggi attraverso canzoncine, fiabe, sia nel piatto con un bel risotto alla zucca. Questo accade anche con altri ortaggi, che sono inseriti nei menù concordati e personalizzati al fine di garantire una dieta equilibrata a chi è in tenera età. A merenda diamo frutta fresca, frullati, crema di ricotta con cacao oltre al più classico pane e marmellata da sgranocchiare come forma di sviluppo dei muscoli che servono per poter articolare bene le parole, un lavoro propedeutico al linguaggio, fatto con gli alimenti”.

Insomma, i menù della mensa scolastica di Bra tendono all’eccellenza. Sulla tavola, gli alunni braidesi gustano prodotti locali freschissimi, anche biologici, serviti ogni giorno in quasi duemila confezioni, grazie al ristorante più grande della città. Provare per credere!