Come fidelizzare i propri clienti: le strategie delle aziende

Uno dei problemi più pressanti, per una azienda, indipendentemente dal ramo in cui opera, è tanto semplice da descrivere quanto complicato da risolvere: una volta che un cliente ha scelto il nostro marchio per i suoi acquisti, come possiamo fare per mantenere la sua fiducia e non fargli scegliere, la prossima volta che avrà bisogno dei nostri servizi o vorrà comprare uno dei prodotti di nostra competenza, la concorrenza? La risposta a questa domanda non è univoca, e tutti i vari responsabili marketing adottano strategie diverse.

Sicuramente, la qualità del servizio offerto o del prodotto messo in commercio deve essere la prima arma, quella più difficilmente battibile: non c'è pubblicità che tenga, ma se lavoriamo bene, a prezzi congrui e con la qualità come stella polare, i nostri clienti torneranno da noi, o quanto meno ci considereranno sempre dei punti di riferimento.

Tutto questo, però, oggi non basta più, vista l'enorme offerta in qualsiasi campo del commercio, dell'industria e dei servizi. Uno dei modi vincenti per fidelizzare il cliente al nostro marchio, allora, può essere quello di premiarlo, periodicamente, con oggetti personalizzati e gadget, in modo da "ricordargli" la nostra presenza e il valore che egli ha per noi con un modo simpatico, piacevole e utile. Attenzione, però, anche questa strategia ormai è diventata prassi: se un tempo potevano bastare delle semplici penne personalizzate con il logo dell'azienda, ora occorre uno slancio di fantasia in più. Ma è proprio per questo che internet accorre in nostro aiuto.

Sono sempre di più, infatti, in Rete, i siti che offrono, a prezzi modici e su una quantità e varietà davvero sterminate di articoli, la possibilità di personalizzarli con il marchio aziendale, per poter così preparare una serie di gadget a tema da destinare ai nostri clienti più affezionati. Naturalmente la scelta deve essere azzeccata e coerente con il motivo del regalo: una promozione speciale, un presente per le festività natalizie, oppure una ricorrenza (il cliente X è con noi da molti anni e vogliamo premiarlo).

Con una spesa davvero molto sostenibile è possibile infatti creare regali aziendali personalizzati, evitando così anche di offrire qualcosa di standardizzato e di uguale per tutti, che renderebbe l'operazione anonima e impersonale. Il vostro cliente si diletta in cucina, per esempio? Perché non pensare allora a un set con grembiule e attrezzi per la gastronomia, tutti "griffati" con il marchio della nostra azienda? Oppure invece è una persona con il gusto per la tecnologia, e qui il campo è sterminato: si può andare dalle classicissime chiavette usb al set da ufficio con tanto di tappetino per mouse, portapenna e agenda elettronica, fino ai gadget per smartphone e tablet. Si può puntare anche sull'abbigliamento: non solo t-shirt, ma anche felpe, k-way (e ombrelli!), cappotti: tutto è personalizzabile. Tornando agli oggetti per la casa, cuscini e vettovaglie (tazze, piatti, eccetera) sono un classico regalo aziendale che non tramonta mai, ma oggi si può scegliere non solo una personalizzazione ad hoc ma anche una qualità di tessuti e materiali che un tempo non era così facile procurarsi senza spendere capitali.



Insomma, il regalo aziendale è davvero una forma di fidelizzazione efficace. Attenzione, però, giocatevela bene: siate personali, fantasiosi e creativi!