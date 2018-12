"Della montagna non importa nulla a nessuno, è ora di dire basta": il consigliere di Pamparato Michele Valsecchi scrive alla Regione

"Rinnovo pubblicamente la mia richiesta fatta all'assessore regionale Alberto Valmaggia, estendendola a tutta la Regione Piemonte. Chiedo ufficialmente di predisporre una deroga alla legge per i territori montani al di sopra dei 600 metri d'altezza e di porre fine all'unica continuità amministrativa che non ha mai avuto colore politico, riassumibile in un solo concetto: della montagna non importa nulla a nessuno".

La chiosa della lettera che il consigliere comunale di Pamparato e dell'Unione Montana Valli Monregalesi Michele Valsecchi ha indirizzato agli uffici regionali ne costituisce, in realtà, l'incipit perfetto; sì, perché è la montagna l'oggetto principale della missiva, con particolare riferimento all'entrata in vigore della norma che vieta di bruciare foglie e arbusti dall'1 novembre al 30 marzo.

"Ho potuto interloquire personalmente con l'assessore Valmaggia in occasione dell'incontro tenutosi presso la sede dell'Unione Montana Valli Monregalesi e in tale contesto ho espresso il mio rammarico per la totale assenza di interesse nel riguardo della montagna, di chi la vive ancora, e di chi faticosamente ancora ci lavora e la tiene pulita, esprimendo alcune considerazioni che vorrei condividere pubblicamente", ha spiegato Valsecchi, che ha riassunto, in pillole, il suo dialogo con uno dei vertici della Regione Piemonte.

1) "A inizio novembre, udite udite, in montagna si raccolgono ancora le castagne, mentre in pianura la raccolta è praticamente terminata. È ovvio che, per chi sa cosa significhi raccogliere le castagne mantenendo una posizione ad angolo retto per 7-8 ore al giorno, un aiuto importante per proseguire la raccolta consiste nella possibilità di bruciare le foglie ammucchiate e soffiate, in modo da averne di meno sul terreno nei giorni seguenti";



2) "Mi è stato spiegato che ci sono altri metodi per pulire i boschi, tra cui scavare buche e sotterrarvi le foglie; io sono stato costretto a ricordare che il tempo è oro e che o si raccolgono le castagne o si fanno le buche. Non possiamo raccogliere castagne il 20 gennaio in quanto, udite udite, in montagna nevica";



3) "Mi è stato ricordato che si possono trinciare le foglie e sono stato costretto a rispondere che in pianura probabilmente si può fare ma in montagna, udite udite, non ci sono praticamente boschi pianeggianti ove trinciare con l'ausilio dei trattori";



4) "Mi è stato ricordato che l’anno scorso, a causa degli incendi, ettari di bosco sono andati distrutti; dal mio canto, ho ribattuto dicendo che domare un fuoco tra i rovi, le felci e le foglie secche non è sicuramente agevole come in boschi puliti decespugliati e privi di fogliame sul suolo";



5) "Mi è stato detto che il fumo prodotto dai roghi di foglie inquina e che l’Europa potrebbe sanzionarci se non rispettiamo i parametri. Io ho dovuto ricordare che, udite udite, si bruciano le foglie da qualche milione di anni e che se si vogliono ridurre le cause dell'inquinamento le si sta cercando nel posto sbagliato";



6) "Ho poi ricordato che per le aziende agricole del territorio pulire i boschi e bruciare le foglie prima delle nevicate vuol dire riuscire, in primavera, ad avere boschi più facilmente sfalciabili o pascolabili e che una diminuzione di boschi puliti si traduce inevitabilmente in un mancato fatturato; trattandosi inoltre di aziende private e non di dipendenti pubblici, fino a prova contraria il lavoro dovrebbe essere organizzato in autonomia. Se la Regione Piemonte vuole organizzare il lavoro alle aziende agricole, allora assuma le persone e le retribuisca, in modo che possano essere al loro servizio. Metta però anche mano al bilancio e stanzi milioni di euro per il danno che, a mio parere, sta creando, risarcendo ogni coltivatore per l'interruzione parziale della professione e per i futuri mancati introiti sulla raccolta. Dopodiché, alla voce di bilancio 'spese di personale', stanzi le cifre idonee per le nuove assunzioni";

7) "In un momento dove bisognerebbe incentivare la pulizia dei boschi soprattutto per contrastare il dissesto idrogeologico dovuto all'abbandono del territorio e all'impatto turistico che le zone montane cercano faticosamente di tutelare, una legge del genere non solo non ha tenuto conto delle differenze tra pianura e montagna, ma addirittura finirà per danneggiare chi ci vive e ci lavora".



"Concludo - ha asserito Valsecchi - ricordando che il mio Comune conta circa 300 anime, 300 coraggiose persone innamorate della propria terra che possono tranquillamente essere paragonate alle persone che risiedono in 4 o 5 palazzi di una qualsiasi via del centro di Torino e che se da una parte, forse, per questo non vengono mai tutelati né presi in considerazione, almeno questa volta, per lo stesso principio, dovrebbero essere lasciati in pace e messi in condizione di lavorare. Secondo la Regione inquinano? Sicuramente non più di quanto facciano 300 auto nel centro di Torino, unitamente alle caldaie che riscaldano quei 4 o 5 palazzi".