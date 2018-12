Torre Mondovì: grande successo per la visita di Babbo Natale e dei suoi elfi

A Torre Mondoví sono arrivati Babbo Natale ed i suoi elfi e lo stupore dei bimbi e l'emozione sui loro visini é stato qualcosa di veramente unico e magnifico!!!! Il paese ha risposto alla grande ed proprio per questo che voglio ringraziare di cuore gli elfi Fabrizio MichaelJackson Brogna, Fabrizio Garbarino, Luigi D'Amato, Eros Conterno, Matteo Ansaldi, Danilo Lombardi che ha messo a disposizione il suo cavallo come renna ed ha fatto fare un giro a tutti i bimbi, Loris Laratore, Pierangelo Laratore, Alberto Roattino e Andrea Lingua, la panetteria Manuello di Bruno Manuello per lo splendido rinfresco, il Bar Torre di Carmelo Labruzzo per il secondo rinfresco del nostro percorso in paese, al Circolo Felice Lobera di Giacomo Nota per averci accolto nel suo locale, a Sergio Sciandra e Barbara Taro per aver addobbato il paese con le loro fantastiche sculture di legno che hanno fatto sentire tutti come immersi in una favola di Natale, all'Associazione nazionale libera caccia circolo di torre Mondovì per le bolle di sapone donate per i bambini, a UniversoParty di Gianni Barbieri per aver dato un supporto importante nel campo grafico dell'evento ed aver donato i palloncini per tutti i bambi, a Luana Puffa Oliviero e le altre animatrici per aver intrattenuto tutti i bambini con giochi e attivitá per la durata dell'intera serata ed infine al sindaco Gianrenzo Taravello come sempre disponibilissimo che ha predisposto il parcheggio e l'illuminazione della serata.

Questo gruppo ha dato vita a qualcosa di grande e di significativo perché quando si fa qualcosa per i più piccolini si fa un grosso investimento per il futuro del paese che sembra davvero una fenice che rinasce dalle proprie ceneri più allegro e finalmente vivo!!!!