Le Fondazioni CRC e CRB si sono presentate sotto un unico logo alla cittadinanza di Bra

Si è concluso l’incontro che ha portato Fondazione CR Cuneo e Fondazione CR Bra ad incontrare nella serata di martedì 18 dicembre tanti cittadini, imprenditori, rappresentanti di istituzioni ed associazioni di categoria del territorio che si sono raccolti presso l’Auditorium CRB di Bra. Un’ottima occasione per presentare non solo le modalità per le richieste di contributo 2019 a seguito della fusione per incorporazione della Fondazione CR Bra nella Fondazione CRC, ma anche per cominciare ad illustrare nel dettaglio il Programma Operativo che delinea le iniziative progettuali ed erogative per il futuro.

Presenti all’appuntamento Donatella Vigna, Presidente della Fondazione CR Bra e Giandomenico Genta, Presidente della Fondazione CRC, che hanno espresso il piacere di incontrare di persona gli enti e la popolazione attiva nella realtà braidese alla quale la Fondazione riserverà la dovuta attenzione. I vertici dei due istituti sono stati accolti da una sala gremita e dai saluti preliminari del sindaco di Bra, Bruna Sibille, scortata da una fitta delegazione dell’Amministrazione comunale. L’evento è stato organizzato nell’ottica della massima trasparenza per rispondere alle domande che riguardano progetti di grande respiro a favore del territorio di cui è espressione il protocollo di fusione.

Per Giandomenico Genta “L’operazione costituisce una vera e propria opportunità per entrambe le Fondazioni, che vale la pena ricordarlo, sono entrambe solide, vitali e godono di ottima salute. I benefici sono una condivisione di territorio e l’abbandono delle logiche e dei confini segnati sulla carta. I piani che abbiamo nel settore sociale, nella salute, nell’istruzione, fanno sì che un territorio più ampio abbia ricadute maggiormente importanti ed i due esempi migliori sono l’Università di Pollenzo e l’Ospedale di Verduno. Essi sono due casi in cui il territorio albese e braidese, che sono le zone di riferimento della Fondazione, agiscono già in sintonia. Noi abbiamo fatto due grandi investimenti, il primo dando un milione di euro per l’acquisto dell’acceleratore lineare dell’Ospedale di Verduno, un’attrezzatura indispensabile per la cura dei tumori. Il secondo investimento riguarda l’Università del Gusto di Pollenzo che nel programma agroalimentare attribuisce un’attenzione particolare al settore agricolo della nostra Provincia”.

Alla dichiarazione resa a margine dell’incontro dal Presidente della Fondazione CRC, fa eco il pensiero di Donatella Vigna: “Dopo attente valutazioni, si può dire con orgoglio che Fondazione CRC e Fondazione CRB, nella nuova veste unitaria, sono pronte ad affrontare il futuro con determinazione e convinzione, attraverso una solidità patrimoniale e finanziaria consegnata in eredità dall’operazione di fusione. Noi consegniamo una Fondazione piccola, ma in buona salute e ci uniamo ad una Fondazione grande in buona salute. Se in Italia si facessero più di queste sinergie, probabilmente non avremmo tanti problemi”. Prima di intervenire dal palco, Luisa Asteggiano, Segretaria generale della Fondazione CR Bra, ci ha fornito alcune importanti considerazioni: “Riteniamo che questa fusione sia vincente per il territorio. È stata fatta ad esclusivo beneficio delle comunità asservite dalle due Fondazioni e l’aggregazione non può che accrescere lo sviluppo del territorio. Non è un’operazione che intravede altri interessi se non quelli di salvaguardia del territorio”. Infine, abbiamo passato la parola ad Andrea Silvestri, Direttore generale della Fondazione CRC: “Abbiamo lavorato intensamente ed in grande accordo sin dall’inizio sull’integrazione tra le due Fondazioni.

Il nostro obiettivo è quello di servire il territorio. Come Fondazione siamo chiamati a favorire lo sviluppo sociale ed anche lo sviluppo economico del territorio. In questo senso, le Fondazioni integrate fra loro, come in questo caso Fondazione CRC e Fondazione CR Bra, hanno la possibilità di fare progetti di maggior respiro. La sede legale ed amministrativa rimarrà a Cuneo, dove rimarranno pure gli uffici di direzione. A Bra non è prevista una sede operativa, però ci sono degli immobili, come Palazzo Mathis, che sono gestiti dalla Fondazione CR Bra che saranno gestiti anche dopo la fusione e continueranno ad ospitare eventi culturali ed iniziative di vario tipo. Durante questo percorso insieme, si è scelto di mantenere la dicitura Fondazione CRC nel senso che, tecnicamente, non si crea una nuova entità. Quindi, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo potrebbe essere anche letta come Casse di Risparmio di Cuneo, facendo riferimento alle varie Fondazioni esistenti che, magari in futuro, si potranno integrare anche loro”. Molto gentilmente, Andrea Silvestri ci ha tolto ancora una curiosità: “Il logo è stato una rivisitazione di quello originario della Cassa di Risparmio di Cuneo. Questi cerchi che si intersecano ricordano le lettere CRC che prima si intrecciavano nel logo originario. Si tratta di un modo per superare un po’ il collegamento con la banca originaria, perché le Fondazioni fanno un mestiere diverso ed è bene che anche agli occhi dell’opinione pubblica siano ben distinte dalle banche”.

Si è dunque passati all’incontro vero e proprio, che si è articolato in diverse fasi, puntando la lente d’ingrandimento non solo su dati e numeri, ma anche valori, prospettive, modalità di accesso all’erogazione di contributi, frutto di un percorso di avvicinamento graduale e ben ponderato tra le due realtà che si pongono come modello da seguire. “Credo che le esigenze del territorio aumentino e ce ne siano sempre di più, perché c’è una povertà avanzante. Ho appreso una notizia che mi ha davvero sconfortata: l’Italia è all’ottavo posto per gli espatri. Gli italiani che vanno all’estero sono un dato spaventoso, che ci deve far riflettere sul fatto di come siano inadeguate le nostre strutture. Non siamo capaci a fermare le nostre più belle intelligenze che abbiamo formato con le nostre università, i nostri sistemi di studio e con gli aiuti che fino ad un certo momento sono garantiti e poi, nel momento in cui entrano nel mondo lavorativo, non ci sono più. Se questa piccola cosa che abbiamo fatto noi qui a Bra, che io ritengo utile per Bra, per la provincia di Cuneo, per Cuneo e per tutti, fosse fatta anche a livello nazionale e si guardasse un po’ meno la politica del pollaio e si guardasse un pochino oltre, non ci ritroveremmo un Paese in queste condizioni”.

Così Donatella Vigna, che ha passato la parola a Giandomenico Genta per un discorso permeato da una profonda familiarità con l’ambiente: “Io e tutti i consiglieri generali, consiglieri di amministrazione e lo staff possiamo dire di sentirci a casa. Sarà un qualcosa che pian pianino ci accompagnerà e pensiamo che sia necessario avere queste interlocuzioni, che consentono di metterci a disposizione di un territorio che finora ci vedeva disponibili in modo residuale. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per un anno, siamo arrivati a deliberare il 16 novembre questa importante operazione, la prima a livello italiano, in un modo che ha consentito con pari dignità di sedersi ad un tavolo ed eliminare quei confini fisici che fino a ieri ci hanno imposto regole che tutti insieme abbiamo la volontà di superare. I grandi progetti nascono anche dalle piccole iniziative, come fossero dei semi che possono in qualche modo crescere in un futuro che noi pensiamo debba allargare quelle che sono le logiche che fino ad oggi hanno fatto sì che il condominio fosse il ragionamento principale delle nostre Fondazioni.

Tra l’altro, abbiamo delle iniziative comuni che vanno in qualche modo ampliate, salvaguardate e, se possibile, rese ancora più fruibili dai nostri cittadini. Parlo dell’Ospedale Alba-Bra che speriamo nei primi mesi del 2019 possa vedere la luce e dell’Università di Pollenzo. Noi pensiamo che una Fondazione forte, anche con l’ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, abbia l’opportunità e la possibilità di vedere un territorio ancora più coeso, senza confini che limitano le nostre iniziative. Grandi sono state le iniziative che ha fatto la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, ma ancor più grandi sono le iniziative che potremo fare insieme. Le iniziative che noi auspichiamo sono tutte rivolte ad aumentare la qualità della vita dei nostri cittadini, la coesione territoriale. Quello che abbiamo fatto non pensate che sia qualcosa arrivato per caso, è stato voluto, costruito, è iniziato con ragionamenti tra me e Donatella (Vigna, ndr), è proseguito con ragionamenti di due commissioni congiunte, che hanno costruito insieme un percorso che noi siamo certi darà dei frutti alle nostre comunità di riferimento e pensiamo pure che nel medio periodo vedrà altre Fondazioni di origine bancaria aderire a questo progetto”. Per il Presidente della Fondazione CRC, la parola d’ordine è dialogo: “La fruibilità di ciò che stiamo facendo deve essere conosciuta nel modo giusto, perché gli approcci che si devono avere con una Fondazione bancaria sono approcci qualitativi che devono, in pratica, premiare le grandi progettualità che i territori sanno esprimere. Ho avuto modo di partecipare al premio Terzani, che è una delle cose che penso qualifichino la progettualità nel campo del sociale della vostra Fondazione, però è giusto che conosciate anche le progettualità che Fondazione CR Cuneo ha messo in cantiere”.

Al tavolo dei relatori hanno preso posto anche Luisa Asteggiano, Segretaria generale della Fondazione CR Bra, Giulia Manassero, Responsabile del Settore Attività Istituzionale della Fondazione CRC ed Andrea Silvestri che ha fatto una panoramica della Fondazione CRC della quale è Direttore generale, delineando i settori di intervento: sviluppo locale ed innovazione; arte e cultura; promozione e solidarietà sociale; educazione, salute; attività sportiva. Dopo gli assi strategici, ecco le modalità di intervento proprie della Fondazione: erogazione a progetti di terzi, tramite bandi e sessioni erogative. I bandi vengono attivati in riferimento ad uno specifico ambito di attività, per sollecitare le richieste del territorio ed agevolare il processo di selezione e comparazione delle proposte; le sessioni erogative raccolgono le altre progettualità del territorio, in relazione ai vari settori d’intervento della Fondazione. Per quanto concerne i progetti promossi dalla Fondazione, essi sono finalizzati a promuovere iniziative di valenza ampia su temi particolarmente rilevanti e/o urgenti, ideati e realizzati in collaborazione con i principali attori locali di riferimento. A seguito della fusione, i comuni di Bra, Sommariva Perno, Santa Vittoria d’Alba, Ceresole d’Alba, Sanfrè, Baldissero d’Alba costituiscono una nuova zona d’intervento, denominata zona Braidese, con un budget dedicato nell’ambito delle sessioni erogative. I soggetti con sede o iniziativa in tali Comuni possono presentare normalmente la richiesta seguendo l’idonea procedura.

Nei bandi con ammissibilità limitata alle zone di principale intervento, l’ammissibilità è estesa anche agli enti con sede o iniziativa nei Comuni della nuova zona Braidese. In tal modo, gli enti della zona Braidese possono candidarsi a contributi che vedono, per il 2019, un budget di oltre 6,5 milioni di euro. I contributi dei bandi vengono assegnati su base meritocratica e non territoriale. Queste e molte altre informazioni sono passate attraverso lo schermo allestito nella sala e che sono consultabili sul sito dedicato.

A conferma di una sinergia importante in quella rete di relazioni che la Fondazione CRC ha voluto costruire e valorizzare e che costituisce la cifra di un modo inedito di intendere il ruolo di una Fondazione di origine bancaria oggi. Un ringraziamento particolare è stato tributato al Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta ed ai suoi collaboratori per aver promosso questo momento di incontro e confronto pubblico, che ha guadagnato applausi.