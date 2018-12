Vendevano pneumatici sotto costo: Fiamme Gialle di Cuneo scoprono giro di fatture false per oltre 7 milioni

Brillante operazione di polizia tributaria e giudiziaria, iniziata nel 2014 da una verifica amministrativa e chiusa con il rinvio a giudizio di D.L. (55enne di Cuneo), e di G.M., 71 anni, oltre che con il sequestro di beni - tra immobili e conti correnti - per circa 3 milioni di euro, l'equivalente dell'evasione di imposta accertata.

L'operazione AURIGA, così chiamata perché la frode fiscale ha coinvolto un'azienda di commercializzazione di pneumatici di Borgo San dalmazzo, V.S. srl, è stata chiusa dopo anni di lavoro dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cuneo.

I finanzieri hanno accertato che proprio D.L., legale rappresentate dell'azienda, emettesse fatture false - per un totale di 7milioni di euro - per abbattere l'utile. Le fatture inerivano a settori economici che nulla avevano a che fare con l'attività dell'azienda borgarina, come per esempio l'acquisto e il trasporto di pesce. Non solo: D.L. simulava che le gomme andassero all'estero, di fatto eludendo l'iva, in quella che viene chiamata "frode carosello".

E proprio per accertare la frode trasnazionale è stato necessario il coinvolgimento, tramite la Procura di Cuneo, con le dottoresse Francesca Nanni e Chiara Canepa, dell'Autorità giudiziaria di Slovenia, Francia e Spagna, con l'avvio di rogatorie internazionali, che hanno inevitabilmente allungato i tempi delle indagini. Svariate le perquisizioni operate anche in Campania, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, dove avevano sede dei fornitori risultati a loro volta evasori totali.

Questo meccanismo consentiva all'azienda di vendere le gomme a prezzi davvero molto allettanti, fino ad un 20% in meno, addirittura sotto costo, prefigurando, di fatto, una concorrenza sleale frutto di frode.

Ad illustrare i dettagli operativi il capitano Gabriele Izzo, comandante Sezione tutela entrate, e il tenente colonnello Michele Pagnotta del nucleo di Polizia tributaria della Finanza di Cuneo, che hanno spiegato come le indagini siano state condotte ricorrendo ad intercettazioni telefoniche, perquisizioni e ascolto delle persone coinvolte.