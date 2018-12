Perché frequentare un corso per sommelier

Frequentare un corso per sommelier può rappresentare un'opportunità da non perdere per tutti coloro che si interessano all'enogastronomia.

Gli abbinamenti tra vino e cibo sono fonte di sorprese e di emozioni, ma è opportuna una conoscenza approfondita delle caratteristiche di ogni prodotto: solo in questo modo si può scoprire come mettere in risalto al massimo i profumi e i sapori dei vari ingredienti. Durante un corso di questo tipo si ha l'occasione di entrare in contatto con i metodi di produzione vinicola, ma soprattutto di scoprire quali sono i territori in cui è più ancorata la tradizione enologica.