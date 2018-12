Soldi all'estero, rischi e opportunità delle strategie di gestione dei risparmi

Lo spread in rialzo e uno dei debiti pubblici più alti al mondo mettono in agitazione i risparmiatori italiani, con il taglio del rating del nostro Paese poi portare i soldi all’estero (dalla Svizzera a Monte Carlo, dalla Francia alla Germania) diventa una prospettiva concreta.

Un progetto che, a seconda dell’entità del capitale, ha alla base ragioni diverse.

Da un lato chi ha accumulato patrimoni importanti (nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro o milioni) pensa così di ridurre la pressione fiscale ed evitare un’eventuale patrimoniale, ipotesi paventata di recente proprio in seguito all’annuncio del declassamento del rating. Dall’altro i risparmiatori si preoccupano essenzialmente anche della sicurezza del capitale e dei rischi di un eventuale scenario quasi apocalittico come per esempio l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea e dall’euro che potrebbe portare alla ridenominazione per esempio in “nuove lire” delle attività detenute finanziarie detenute in Italia e quindi a una probabile robusta svalutazione nei confronti delle altre valute forti europee.



Ipotesi da scenari estremamente negativi che alcuni risparmiatori stanno valutando come gli eventuali piani B da opporre in via cautelativa e sui quali è bene valutare i pro e contro perché nessuna soluzione è esente da contro-indicazioni.

Gli investimenti all'estero sono davvero convenienti?

A dispetto dei luoghi comuni, trasferire i soldi all’estero non è un’azione illegale, a condizione di farlo nel rispetto delle regole: gli italiani che spostano fondi in territori stranieri devono indicare tali somme nella dichiarazione dei redditi.

Se si parla di denaro investito, ogni anno il contribuente deve pagare le tasse sul capital gain realizzato oltreconfine, perché nella maggior parte dei casi gli intermediari esteri non fanno da sostituti d’imposta. Ad ogni modo, se l’obiettivo è far sparire parte del patrimonio dai radar del Fisco (per evitare un’eventuale “patrimoniale”), con lo scambio automatico di informazioni (dal 1° ottobre attivo in 100 Paesi tra cui Svizzera, Lussemburgo e Cayman) delocalizzare può rivelarsi una scelta inefficace. È invece un’opzione sensata se lo scopo è proteggersi da un’eventuale catastrofe finanziaria dell’Italia come per alcuni esperti potrebbe essere l’uscita dall’euro, senza trascurare però le potenziali ripercussioni negative.

Per quanto riguarda il capitolo spese, le banche dei Paesi reputati sicuri sono, in linea di massima, molto più care di quelle italiane. Un aumento dei costi a 360 gradi: da quelli applicati per la tenuta del conto corrente alle commissioni legate alla movimentazione di titoli. Va poi considerato un ulteriore svantaggio: non tutte le banche estere vantano un’offerta di strumenti di investimento paragonabile a quella degli intermediari presenti in Italia.

Una risorsa per porre al sicuro parte del patrimonio senza sostenere costi esorbitanti è l’uso dell’intermediario estero come una sorta di cassaforte, spostandovi parte del patrimonio ma rinunciando alla compravendita di titoli (visti i costi di negoziazione spesso inaccessibili). Soluzione valida sotto certi aspetti, sebbene abbia come inevitabile conseguenza la perdita di possibili guadagni in caso di rialzo dei mercati obbligazionari e azionari.

Un altro scenario è quello della vendita di attivi italiani e acquisto di titoli esteri per diversificare in valuta. Un investimento di questo tipo comporta naturalmente il rischio di cambio che è bene sempre tenere presente senza contare che in alcune nazioni l’aliquota applicata alla fonte su interessi e dividendi è particolarmente alta, in Svizzera e Portogallo (per citare due mete gradite ai risparmiatori italiani) si attesta al 35%.

