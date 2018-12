Garessio: la Banda Alta Val tanaro ha festeggiato Santa Cecilia

In questi giorni la Banda Alta Val Tanaro di Garessio ha festeggiato la patrona della Musica Santa Cecilia. I festeggiamenti sono iniziati sabato 8 dicembre con la tradizionale sfilata per le vie del paese, la Santa Messa officiata da Don Aldo Mattei, ed il pranzo sociale presso la nuova Locanda Ponterosa.

Sabato 15 dicembre si è svolto il consueto Concerto di Natale e di Santa Cecilia presso la Chiesa di Santa Caterina, durante il quale sono stati eseguiti brani celebri, canzoni natalizie, e colonne sonore di film, frutto delle prove dell’intera stagione.

Quest’anno sono stati premiati Paolo Rubado per i 10 anni di servizio in banda ed i decani Piercarlo Sibilla e Gianfranco Ragusa che, dopo oltre 60 anni di musica, per problemi di salute hanno dovuto lasciare il sodalizio. Inoltre, un particolare riconoscimento è stato consegnato all’emerito maestro Beppe Zoppi, per oltre 50 anni membro del Corpo Bandistico, di cui oltre 30 alla Direzione. Al lui va la più profonda riconoscenza per l’opera svolta in così tanti anni; non si contano gli innumerevoli ragazzi che, grazie a lui, si sono avvicinati alla musica e sono entrati a far parte della banda; il suo nome è stato per oltre cinque decenni associato da tutti al pentagramma e non c’è abitante della Valle Tanaro che non lo conosca e che non lo abbia sentito suonare in banda, nelle orchestre da ballo ai tempi andati, o l’organo in chiesa alle principali festività religiose.

Così ha commentato il Presidente Isaac Carrara: “E’ con grande rispetto e riconoscenza che abbiamo voluto consegnare una targa ricordo a coloro che per così tanti anni sono stati parte attiva del Corpo Bandistico; le loro storie e i loro aneddoti sui tempi passati, su cosa voleva dire suonare negli anni 50-60 ci hanno affascinato da sempre; è anche grazie al loro prezioso contributo che la banda è arrivata fino ai nostri giorni ed è nostro dovere, sulla scia di chi ci ha preceduto, lavorare perché questa ricchezza del nostro paese possa continuare a vivere per ancora tanti anni".