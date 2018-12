Bra, in Consiglio comunale primo passo verso la nuova scuola media

Riunitosi nella serata di ieri, giovedì 20 dicembre, il Consiglio comunale di Bra ha esaminato la variante parziale al Prgc relativa al cambio di destinazione d’uso dell’ex scalo merci accanto alla stazione ferroviaria, in vista della conseguente realizzazione, sullo stesso sito, di un nuovo edificio scolastico in cui ricollocare l’attuale Scuola Media “Piumati” di via Barbacana. Il tutto, in locali adeguati e all’avanguardia, in area comoda al centro urbano, vicina ad altri servizi (biblioteca, mensa, impianti sportivi) e ai trasporti.

“Con orgoglio presento uno dei primi passi verso la realizzazione di un obiettivo che questa amministrazione si era posta a inizio mandato – ha commentato il sindaco Bruna Sibille –, che non riguarda solo un istituto scolastico, ma comprende anche una serie di interventi mirati alla riqualificazione dell’area e al ridisegno di una importante porzione di tessuto urbano, con nuove previsioni viabilistiche e una riorganizzazione dei parcheggi pubblici”.