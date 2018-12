Montascale, perché sono utili nella vita delle persone?

Anche se può sembrare un fattore poco importante, riuscire a salire e scendere le scale in piena libertà senza la necessità di chiedere l’aiuto di una persona, è molto importante per ridurre le problematiche di ogni giorno.



Inoltre, i montascale possono essere montati senza grossi problemi in quasi ogni situazione. La loro versatilità, il loro tragitto può essere in orizzontale, verticale o anche a chiocciola, li rende una soluzione perfetta in molte situazioni. Anche nei luoghi dove non è possibile installare una rampa, i montascale possono essere la soluzione più diffusa per abbattere le barriere architettoniche presenti. Nei luoghi pubblici o nei sotto passaggi, è comune vederne installate anche per le persone che utilizzano le sedie a rotelle per muoversi.



Montascale e barriere architettoniche



Uno degli utilizzi più comuni dei montascale, è sicuramente quello di soluzione per abbattere le barriere architettoniche presenti all’esterno o all’interno di un edificio. L’adattabilità di questo sistema, che è bene ricordare è di piccolo ingombro e può essere sviluppato su misura in base alle necessità del committente, è facile da installare anche in case private e nella tromba delle scale dei condomini.



I servoscala a poltroncina di ultima generazione, grazie alle possibilità di personalizzazione che offrono, sono la soluzione più gettonata anche in situazioni di spazi molto ristretti e/o zone problematiche. Le soluzioni di montascale Vimec ad esempio, sono sviluppate in base alle necessità di ogni persona. Così da permettergli una maggiore libertà di movimento nella propria abitazione in tempi ristretti. Dal primo incontro per visualizzare la zona di installazione al collaudo finale, non si superano i 30 giorni. Inoltre, in poco meno di 5 minuti il personale addetto all’installazione è in grado di spiegare ogni funzionalità di questo facile sistema.



Costi dei montascale



Il prezzo dei montascale è molto variabile, proprio per la modularità dei sistemi presenti in commercio. Modelli sofisticati o ricchi di optional possono arrivare a costare anche diverse migliaia di euro, mentre sistemi più basilari hanno un prezzo di acquisto molto economico.



Nel caso si deva installare una semplice poltroncina (o una pedana elevatrice se si utilizza una sedia a rotelle), la spesa del sistema di sollevamento può essere meno proibitiva di quello che si pensa. Per ottenere una quotazione più concreta, è sempre bene chiedere informazioni ad aziende specializzate nella costruzione di montascale.



Come funziona un montascale?



I montascale in commercio, grazie a una rotaia che segue perfettamente l’andamento della scala, si possono installare sia all’interno che all’esterno dell’abitazione. Le maggiori differenze tra i vari modelli, sono date dalla tipologia di “base di appoggio” che si sceglie di installare. Le soluzioni a disposizione sono principalmente due, quelle dotate di poltroncina o quelle dotate di pedana.



I montascale a poltroncina, sono una soluzione ideale per quelle persone che hanno problemi di movimenti dovuti all’età o malattie. Una volta aperta la seduta, nei momenti di inutilizzo può essere ripiegata per occupare meno spazio, grazie ai comandi presenti nelle sue vicinanze può funzionare senza il bisogno dell’intervento di persone terze.



I montascale a pedana invece, differiscono dal precedente modello proprio per la presenza di una pedana come punto di appoggio dell’utente finale. Le funzionalità che offrono sono le medesime, ma sono una soluzione studiata per le persone che si trovano su una sedia a rotelle. Una volta che la sedia è posizionata sopra alla pedana, viene fermata grazie a una serie di fermi (che servono per non far muovere la carrozzina durante le fasi di movimenti del montascale) e quindi si possono utilizzare i comandi per salire o scendere.



La scelta di un modello o dell’altro, così come gli optional o le caratteristiche desiderate, possono essere scelte insieme all’installatore che si occuperà di rendere funzionante il sistema nella propria abitazione. Questi sistemi per semplificare la vita delle persone, sono in grado di semplificare anche le più semplici routine giornaliere come fare la spesa o uscire a fare una passeggiata.