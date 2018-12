22 dicembre 2018... 40+2 anni con Radio Piemonte Sound

Da oltre quarant’anni sulla cresta dell’onda. Sabato 22 dicembre scorso sono stati festeggiati i 42 anni di Radio Piemonte Sound - Amica Radio con tanti ospiti negli studi in Via Roma a Cuneo.



“La voce al proprio territorio” La radio locale ha delle caratteristiche che non tutti tengono in considerazione: è in grado di raccontare oltre che fornire notizie del proprio territorio che spesso sui network non vengono trasmesse.



La copertura delle due emittenti è di una buona parte della Regione Piemonte e da oltre un anno si sono “proiettate” nel futuro abbracciando il percorso digitale, avviando la trasmissione a Torino e provincia con l'utilizzo della nuova tecnologia D.a.b. (Digital Audio Broadcasting). La stessa si è aggiunta alle normali frequenze in fm, permettendo una migliore qualità dell'audio (senza interferenze) e facilitando la ricerca poiché avverrà semplicemente con il nome. Dotandosi di una radio dab, infatti, è sufficiente cercare nell'elenco delle emittenti il nome di Radio Piemonte Sound o Amica Radio.



"Una grande soddisfazione - spiega Luisella Mellino, anima e cuore delle due emittenti - ho voluto fortemente intraprendere un percorso innovativo. La nostra forza è l’unione tra radio e social media: oggigiorno, rispetto al passato, la radio si può anche vedere... un gioco di parole? Si potrebbe dire un gioco di “visione” dove questo può essere l’aspetto innovativo che crea il vero “feedback” (reazione). Ascoltare e vedere, un abbinamento perfetto, soprattutto per una radio attiva sul territorio."



Secondo una recente ricerca, pubblicata su bintmusic.it Radio Piemonte Sound è inserita tra le radio locali più ascoltate del nord ovest , in grado di raggiungere l’ascoltatore sia via etere sia via internet. Le radio locali infatti, pur essendo piccole realtà, sono molto importanti sia dal punto di vista della comunicazione che dell’audience. Consentono di scovare nicchie di pubblico con interessi particolari e offrono notizie che sui grandi network non vanno in onda. La loro programmazione è basata su caratteristiche demografiche piuttosto che geografiche o di gusto musicale. Tutte cose che creano identità, tanto che vere e proprie community di appassionati le seguono regolarmente ad ogni ora del giorno. I loro utenti si collegano a casa o in automobile, in fm o in digitale, ed è proprio ciò che cercano gli sponsor.



Ma se la punta di diamante è l’intrattenimento, importante è la partecipazione e l’animazione dei più importanti eventi fieristici, sportivi, di spettacolo della provincia, a conferma della profonda territorialità che lega Radio Piemonte Sound e Amica Radio alla Granda.



Il tutto condito con i grandi successi della musica del passato e attuali.



Radio Piemonte Sound e Amica Radio conservano la propria vocazione locale raccontando il territorio a 360 gradi con rubriche, notiziari, approfondimenti, programmi in diretta dallo sport all'intrattenimento. Una storia caratterizzata dal legame costante con i propri ascoltatori mantenuto e oggi incrementato grazie all'utilizzo dei social: facebook, instagram e twitter, preziosi strumenti di comunicazione immediata, come la radio.