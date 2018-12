Raccolta rifiuti a Bra, centrodestra in Consiglio denuncia code e disagi per il ritiro dei sacchetti prepagati

Lunghe code e ore di attesa per ritirare i sacchi prepagati necessari al nuovo sistema di raccolta rifiuti in arrivo a Bra a partire da febbraio.

E’ la denuncia che arriva dalla minoranza di centrodestra nell’assemblea civica, che stigmatizza la disagevole situazione che si starebbe creando in questi giorni presso l’Eco Sportello allestito a Palazzo Garrone.



"Tale metodologia di distribuzione dei sacchetti, come peraltro da noi già segnalata in sede di commissioni Ambiente e Servizi appaltati, risulta alquanto penalizzante per la popolazione – spiegano in una nota i consiglieri Massimo Somaglia e Marco Ellena (Forza Italia), Davide Tripodi e Sergio Panero (Bra Domani) insieme a Roberto Marengo (Somaglia per Bra) –, costretta a perdere molto tempo e sostare anche per diverse ore all’esterno con temperature rigide non molto confortevoli dato il periodo invernale".



"Tutto questo – continua la denuncia – poteva essere sicuramente evitato o con maggiori aperture dell’eco sportello, in modo da evitare le code, o meglio con consegna dei sacchi presso le varie utenze da parte del personale preposto, al fine di agevolare i cittadini che saranno gravati e chiamati sempre di più a essere virtuosi con il nuovo sistema di raccolta rifiuti".



Intanto ancora nei giorni scorsi il Comune ricordava gli orari di apertura dell’Eco Sportello allestito di piazza Caduti per la Libertà, con un nuovo ingresso con affaccio diretto sulla piazza del Municipio.

L’ufficio è aperto con orario esteso e continuato sino al 2 febbraio, dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 15 il sabato, ed è a disposizione dei cittadini anche telefonicamente, al numero 0172/201.054, oppure via mail, all’indirizzo ecosportello@strweb.biz, per qualsiasi dubbio o chiarimento.

Contestualmente alla distribuzione dei sacchi e dei kit, lo stesso ufficio fornisce i nuovi calendari dei servizi in vigore da febbraio e vademecum utili al corretto svolgimento della raccolta. E’ anche possibile ritirare la dotazione anche per altre utenze, tramite espressa delega scritta, e, in caso di mancata ricezione della comunicazione con il calendario di consegna per area territoriale, ci si può presentare in Ecosportello per il ritiro del materiale spettante a partire dal 15 gennaio.