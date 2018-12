Bra: entro fine gennaio saldo del canone degli orti urbani

Restano invariate le quote di compartecipazione alle spese per il 2019 degli orti urbani di Bra. Gli assegnatari dovranno saldare la quota a loro carico entro giovedì 31 gennaio 2019, secondo i canoni stabiliti per i diversi lotti: 55 euro per gli orti “Piumati 1”, “Piumati 2” e area Molineri (lotto intero); 27,50 euro per i minilotti di via Molineri; 38 euro per l'area di Pollenzo, che diventano 76 euro per due lotti.



Il canone potrà essere versato alla cassa dell’ufficio economato comunale il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.45 (Palazzo civico - via Barbacana 6, secondo piano), o mediante c/c postale n. 15746126 intestato al Comune di Bra oppure tramite bonifico bancario in Tesoreria della Cassa di Risparmio di Bra (sede centrale di via Principi di Piemonte della Cassa di Risparmio di Bra) con la causale: “Orti urbani – Anno 2019”. Su richiesta, è possibile prevedere la rateizzazione del pagamento in due rate di eguale importo con scadenza fine gennaio e fine luglio. Se non verrà effettuato il pagamento nei termini previsti potrà essere disposta la revoca della concessione, mentre coloro che desiderassero rinunciare alla coltivazione dell'appezzamento loro assegnato potranno farlo, comunicandolo per iscritto all'ufficio protocollo comunale, aperto in palazzo civico dal lunedì al venerdì in orario 8.30 – 12.45 o il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio patrimonio telefonando allo 0172.438239 oppure scrivendo a patrimonio@comune.bra.cn.it.