Un anno fa la frana che "sfrattò" l'alberghiero di Mondovì, intervista alla preside: "Siamo esattamente allo stesso punto di allora"

"Mi trovavo all'interno dell'istituto con alcuni colleghi quando, ad un certo punto, abbiamo sentito un rumore, un vero boato proveniente dal cortile. Siamo scesi a vedere cosa fosse accaduto e siamo rimasti sorpresi nel vedere che il cortile era stato invaso da una frana. Dopo pochi secondi, un secondo smottamento ha travolto la cabina del gas: l'impatto è stato così violento che si sono rotti i tubi, dai quali ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Immediatamente abbiamo evacuato la scuola, anche perché non abbiamo capito subito cosa stesse succedendo: abbiamo anche pensato che si trattasse di un terremoto".

Quelle che abbiamo appena riportato sono le dichiarazioni che esattamente un anno fa (era il 29 dicembre 2017) la preside dell'istituto alberghiero "Giolitti" di Mondovì, Donatella Garello, ci rilasciò a pochi minuti di distanza dalla frana che distrusse la palestra di Metavia, provocando inoltre il crollo della torretta e delle scale esterne a servizio dell'ala laterale dell'edificio.

Un episodio a dir poco agghiacciante, che avrebbe anche potuto assumere i contorni della tragedia, qualora non fosse avvenuto durante le vacanze natalizie (e, dunque, con gli studenti a casa).

Nessuna perdita di vite umane, fortunatamente, fu ascritta al bilancio di quella surreale giornata, che comunque lasciò in dote un danno materiale non di poco conto, capace di stravolgere radicalmente l'esistenza di docenti, alunni e personale scolastico, i quali, da dodici mesi a questa parte, non dispongono più di una sede unitaria.

Abbiamo intervistato la professoressa Garello per fare il punto della situazione e conoscere le prospettive future di una vicenda che, settimanalmente, campeggia imperterrita sulle colonne dei quotidiani e dei settimanali locali.

L'alberghiero e la frana, un anno dopo: qual è il ricordo più nitido di quel giorno, a distanza di 12 mesi?

"Quel mattino ero in servizio: ricordo il freddo pungente, rivivo l'incredulità di fronte a quanto stava accadendo e un profondo senso di sgomento, frammisto a sollievo per il fatto che nessuno si fosse fatto male".



Nell'ultimo anno vi siete trovati a convivere con una situazione a dir poco disagevole: quanto è stato difficile adattarsi alla formula dell'alberghiero diffuso?



"È stato molto difficile, faticoso e complesso. Insieme a docenti, personale, studenti - ciascuno per il suo ruolo - abbiamo messo in campo spirito di sacrificio, collaborazione e tantissima, intensa energia. Pensavamo fosse per un periodo più breve, invece così non è stato, ma continuiamo a lavorare e studiare con lo stesso spirito, che ha creato altresì un grande senso di appartenenza".



Ripercorriamo insieme le tappe dal 29 dicembre 2017 al 29 dicembre 2018: ci indichi le più significative per la Sua scuola.



"Fino allo scorso giugno non abbiamo saputo nulla e abbiamo continuato a vivere nell'emergenza; verso fine giugno abbiamo saputo che c'era la possibilità di accedere ai finanziamenti relativi all'edilizia scolastica con il piano triennale della Provincia; ci è stato detto che avremmo avuto notizie più precise a fine agosto, ma la nuova convocazione è avvenuta a fine settembre. A questo punto, si è venuti a conoscenza che un eventuale progetto per l'istituto alberghiero non esisteva: la nuova scuola immaginata per Mondovì non sarebbe stata per noi. Ho ancora personalmente fatto un tentativo, all'inizio di dicembre, con la proposta di recuperare almeno il fabbricato lambito dalla frana, ripristinando così la situazione ex ante, ma anche questo tentativo è fallito. Ora la prospettiva è di recuperare (a febbraio?) i laboratori (sale e cucine), i locali per la segreteria e l'aula magna nella storica sede di piazza IV Novembre, mentre le lezioni teoriche continueranno a svolgersi in piazza d'Armi, al 'Baruffi', in via Manera. Le palestre? Dobbiamo utilizzarne quattro, una di queste al Beila".



Quanto è stata importante, a tal proposito, la solidarietà mostrata dai colleghi dirigenti scolastici e da molti privati e autorità monregalesi, fra cui il vescovo Miragoli?



"La solidarietà ci è stata espressa da moltissime persone, nel nostro ambito, ma anche da tutt'Italia e dall'estero e ciò ha significato per noi un importante supporto morale, insieme al senso di non essere soli. I miei colleghi dirigenti scolastici sono stati compatti nel condividere con me la preoccupazione per quanto era accaduto a Mondovì, ma anche per il degrado e l'inadeguatezza dei nostri edifici scolastici. Le parole e il sostegno del vescovo Miragoli hanno ben significato la preoccupazione per il destino della nostra scuola e della città, in particolare del rione Piazza. Siamo profondamente grati a tutti: anche grazie a loro non abbiamo perduto la grinta, il coraggio e l'entusiasmo".



Il dialogo con le istituzioni (Comune, Provincia, Regione e MIUR) si è rivelato proficuo o si aspettava qualcosa di più?



"Il mio ruolo di dirigente scolastico è quello di rappresentare i bisogni e le esigenze della mia scuola. Questo ho fatto costantemente e insistentemente durante quest'anno e sempre, in generale. Se devo fotografare la situazione di oggi, a distanza di un anno non posso però che prendere atto che siamo esattamente allo stesso punto di allora, con prospettive non chiare né adeguate per il futuro".



Nuova scuola all'Altipiano (ma con una capienza troppo ridotta per l'alberghiero), Cittadella del Gusto (progetto auspicabile, ma servono molti soldi e i tempi non sarebbero brevissimi): quanto è distante, ad oggi, il sogno di una sede unitaria per il "Giolitti"?



"Il progetto della Cittadella del Gusto nell'ex caserma 'Galliano' è ambizioso e suggestivo: certo il percorso è oneroso e disteso nel tempo. Noi aspettiamo fiduciosi che le istituzioni preposte indichino progetti concreti e realizzabili, almeno nel medio termine".



Quando tornerete nei laboratori?



"L'ente Provincia ci ha comunicato che entro la metà di febbraio 2019 si prevede di rientrare nei laboratori e in tutti i locali posti nella sede storica del 'Giolitti'. Attualmente sono ancora in corso lavori tecnici di messa in sicurezza, si devono tinteggiare tutti i locali, adeguare l'aula magna in merito a dotazioni tecniche e logistiche, svuotare la soffitta di attrezzature non più utilizzate e provvedere al trasloco".



Qual è stata la ricetta che avete seguito per "preparare" la vostra resistenza in questi mesi difficoltosi?



"Docenti, personale, studenti, tutti noi abbiamo lavorato con instancabile impegno affinché le difficoltà logistiche e organizzative non compromettessero la qualità delle attività didattiche e dei numerosi progetti attivi nella nostra scuola, compresi molti eseguiti all'estero. Abbiamo potenziato le competenze di team-working, aguzzato l'ingegno, non badando alla fatica e alle difficoltà; abbiamo dato prova di coraggio e sangue freddo. Io penso che questa situazione straordinaria abbia tratto il meglio da tutti noi, nell'ottica di garantire il più completo dei servizi, nonostante tutto. Questo è un valore importante, di cui facciamo tesoro e che non vogliamo perdere".