Capodanno in Langa, otto ore di musica no-stop

Saranno Radio 105, gli Explosion, I Finley, Kharfi, Luca Frencia, Andrea Caponnetto e i ragazzi del Movin’ On gli ospiti dell’edizione numero 4 del Capodanno in Langa, uno dei veglioni di San Silvestro più partecipati in Piemonte. Sono attese oltre 7 mila persone nell’area sportiva di Dogliani, che lunedì 31 dicembre diventerà il centro della grande festa di fine anno. Musica in modalità “on” dalle 22 e divertimento fino alle 6, per 8 ore di musica no-stop, su 4 palchi diversi.



L’iniziativa ideata a diretta da Sergio Taricco proporrà anche un filotto di partner che metteranno in vetrina il meglio del settore enogastronomico del territorio. Sì, perché oltre agli spettacoli, musicali il Capodanno in Langa è anche gusto e ottimi vini, per un abbinamento che in Langa trova la sua massima espressione.



Viene riconfermata main partner dell’evento Duchessa Lia: saranno migliaia le persone che potranno degustare i vini di Santo Stefano Belbo. Altra griffe in gran spolvero del territorio è la varaitina Birra Kauss, new entry di quest’anno. Completano il gruppo dei partner dell’edizione 2019 Galup, Valdibà, Podere Luigi Einaudi, Azienda agricola La Fusina, Sisea, Derby, Biemmedue.



In consolle Dj Giuseppe e Antony D’Andrea di Radio 105. Nel main stage, di fronte ad un pubblico di tutte le età, saranno proposte dalle ultime hit discografiche ai grandi successi evergreen. Condivideranno il palco con gli Explosion, notissima live band con un repertorio che spazia dagli Anni ’70 ai 2000 e con il giovane talento Kharfi. Nel secondo stage si esibiranno prima del conto alla rovescia i FInley, band che ha fatto sognare migliaia di ragazzi nei primi anni 2000. L'organizzazione ha poi invitato l’orchestra spettacolo Luca Frencia, che nella vicina sala polivalente spazierà dal liscio al moderno, con balli di gruppo di ieri e di oggi.



Filo conduttore della serata doglianese sui tre palchi (all’esterno una piattaforma musicale darà il benvenuto agli ospiti e accompagnerà lo spettacolo pirotecnico) sarà il team del Movin' On, affiatato gruppo di dj al seguito dello speaker Andrea Caponnetto, che condurrà e animerà l’evento sotto il Pala Duchessa Lia.



Il second stage sarà prettamente dedicato ad un pubblico giovane.



Quasi sold-out i posti per la cena sotto il palatenda; ancora disponibilità nei ristoranti convenzionati. Un'area bimbi con personale qualificato sarà dedicata a quei genitori che non vogliono perdersi la magia del Capodanno, restando insieme ai figli, in un ambiente protetto.



Info e prenotazioni, Sergio Taricco: 347-0193483.

Ristoranti convenzionati e navette: 366-3029312 (Whatsapp).