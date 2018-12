Avere di nuovo qualcuno con cui parlare, guardandolo negli occhi, delle proprie bollette o problemi di erogazione energia

Le utenze sono diventate, da almeno una decina di anni, una delle situazioni più difficoltose che le persone si trovano ad affrontare quotidianamente. Pochissima chiarezza, assenza di riferimenti precisi, tariffe all'apparenza incontrollabili, immane perdita di tempo nel tentare di venirne a capo.

Alzi la mano chi non si è trovato a dover discutere, o mandare a quel paese almeno una volta, una macchinetta gracchiante che ci ha risposto dall'altra parte del telefono!!



Ecco.... oggi la situazione sta cambiando. Oggi è finalmente possibile di nuovo dialogare della propria bolletta guardando negli occhi qualcuno che ci ascolta. Qualcuno preparato, affidabile e cortese. Perché stiamo parlando di un grande gruppo però organizzato localmente e promosso sul territorio grazie al Direttore Operativo Mauro De Biase e all’Amministratore Delegato Luigi Demichelis. Entrambi arrivano dalle difficoltà vissute in vent'anni di attività con un rinomato gestore Nazionale e, volendo proseguire nella gestione di utenza luce e gas, hanno volutamente scelto un gruppo il cui motto è: Il cliente al primo posto. Questo gestore si chiama Italiangas ed è una primaria società di vendita di gas naturale e di energia elettrica in grado di offrire una gamma completa di soluzioni per la casa, per le aziende, per i condomini e per la Pubblica Amministrazione.



Un gruppo che affida la gestione sul territorio solo a persone altamente motivate, dalla gestione dal lavoro tecnico ai rapporti con il cliente, e fino alla soluzione dei problemi. La filosofia aziendale è appunto essere presenti fisicamente sul territorio attraverso sedi Italiangas in grado di offrire servizi sempre più curati ed efficienti. Con una attenzione per il cliente sistematica e costruita intorno alle sue esigenze.

E’ stata dunque creato e perfezionata un’esclusiva strategia operativa per la gestione e l’assistenza al cliente che pone le persone e le relazioni al centro delle attenzioni del gestore.



Quasi un ritorno al passato ma con uno sguardo al futuro, un vero e proprio sportello luce e gas come quello di una volta, dove è possibile parlare con un unico interlocutore senza chiamare call center e perdere tempo prezioso; dove è possibile gestire qualsiasi tipo di richiesta sulle forniture luce e gas in tutte le nostre vallate, sfruttando però tutta la tecnologia e la competenza dei tempi attuali e con un occhio al futuro.



Già domani sarà possibile per tutti poter realizzare quasi un sogno: Nuove attivazioni: allacci luce e gas, subentri e volture, cessazioni e variazioni categoria d'uso; Potenza: gestione della fornitura, rettifica e rateizzazioni, voltura e cessazione, cambi offerte autolettura variazione anagrafica.



Cambio fornitore luce gas: cambio fornitore rapido è gratuito, offerte preventivi con modalità di pagamento e prezzi personalizzati. Efficientamento energetico: caldaie a condensazione, sistemi di condizionamento e pompe di calore.



Inoltre la possibilità di lettura su WhatsApp, e poi l'assistenza gratuita e ancora tutta una serie di applicazioni Italiangas ma soprattutto e sempre trasparenza e chiarezza.



Italiangas vi aspetta in Corso Roma 25/A a Saluzzo. Tel 0175.063327