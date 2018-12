Ultima domenica del 2018 in Granda tra presepi, fiaccolate, mercatini e molto altro

Tanti appuntamenti per tutti i gusti in questa ultima domenica 2018.



Ancora presepi in tutta la Granda. Sono tantissimi a Cuneo e dintorni: statici, meccanici e viventi. Ogni sacra rappresentazione è unica a sè: dal presepe realizzato con materiali semplici in località Maddalene a quelli di alto artigianato, dal presepe meccanico con ciclo giorno/notte alle tradizionali rappresentazioni viventi. Questi sono quelli del circuito presepi in Granda: www.presepiingranda.it



A Limone Piemonte domenica 30 dicembre c'è la grande fiaccolata dei maestri della scuola sci Limone a Quota 1400. Dalle ore 20.30 musica e animazione con Andrea Caponnetto e il team della MovinOn Family. Alle ore 20.45 entusiasmante spettacolo con il fuoco del gruppo Calide. Alle ore 21.15 magica fiaccolata dei Maestri della Scuola Sci Limone da ammirare in tutta la sua bellezza a lato della partenza della seggiovia Morel. Al termine cioccolata calda e vin brulé per tutti. Info: iat@limonepiemonte.it - tel. +39 0171 925 281



A Valdieri domenica 30 dicembre in musica. Tradizionale concerto del coro “I Ciantur D’Vudier” nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna alle ore 21.



A Racconigi domenica 30 dicembre il castello è aperto con visite guidate alle ore 11-14.30-16.00.



Al Centro Cicogne c'è l'appuntamento con l'esperto: una guida dell'oasi sarà a disposizione per un approfondimento sugli animali che si possono osservare in questo periodo alle 15 di domenica.



A Demonte fino al 6 gennaio si può visitare la mostra fotografica “Presepi di ieri e di oggi” nella Chiesa di San Giovanni Decollato



Per i bambini ci sono i giochi gonfiabili a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo. Cinque allestimenti gonfiabili per bambini e ragazzi, spazio ludico per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Orario: tutti i giorni dalle 15 alle 19. Biglietto d’ingresso 5 €, sconti per abbonamenti ed ingressi di gruppi e famiglie



Domenica 30 dicembre a Villafalletto la Messa degli anniversari di matrimoni, nell'ambito degli eventi natalizi. Appuntamento alle 10.45 presso la parrocchia.



Apertura natalizia della Grotta del Caudano di Frabosa Sottana. La Grotta del Caudano è aperta da sabato 22 dicembre fino a domenica 6 gennaio con la visita guidata delle ore 14.30; è necessario presentarsi alla biglietteria 15 minuti prima della partenza. Ticket: intero 7 euro, ridotto 4 euro.



A Crissolo viene organizzata la Festa d'inverno al rifugio Aquila Nera. Appuntamento domenica 30 dicembre con musica, animazione, snowbar e animazione per bambini. Info: www.monvisoski.it



A Rucaski di Bagnolo Piemonte suggestiva fiaccolata sugli sci domenica 30 dicembre. A seguire vin brulé per tutti. Info: info@rucaski.com



Tra Dronero e Roccabruna domenica 30 dicembre si svolgerà il 10° Memorial Bruno Peano, manifestazione regionale competitiva di corsa su strada. Ritrovo alle ore 9 presso il Jack Bar di Dronero, in Piazza XX Settembre. Partenza alle ore 10, premiazioni a Dronero alle ore 12.30. Informazioni e iscrizioni: A.S.D. Dragonero

Presepe Meccanico nella Parrocchia di S.Bernardo a Tarantasca, sarà visitabile fino al 27 gennaio tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, escluso orario sacre funzioni.



Il presepe è ricco di movimenti meccanici, ambientato in un tipico paesaggio montano con cuneese , corsi d'acqua , cascinali di campagna, borghi antichi e baite in legno e pietra. Quest'anno è stato arricchito di "effetti meteo" con pioggia e temporali anche per simboleggiare la grande influenza del cambiamento climatico sulle nostre terre e su tutti noi .



Domenica 30 dicembre a Prazzo, nell'ambito di “Val Maira in Musica Natale 2018”, l’Associazione Culturale Escarton presenta: "Scottish Christmas in val Maira" con Lyradanz e i solisti della Orobian Pipe Band. L’evento si terrà domenica 30 dicembre 2018 alle ore 15.30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Prazzo, in località San Michele. "Scottish Christmas in val Maira" è un viaggio musicale attraverso le terre leggendarie di Scozia con qualche incursione nella musica da film, guidato dalla magia dell'arpa celtica e dall'armonia del canto. Ingresso libero e gratuito.



Ad Alba è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Pertinace. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20, venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica delle 10 alle 22. Costo di ingresso: 5 euro, 7 euro con noleggio pattini.



Natale a Bra. Mostra di presepi presso i giardini della Rocca dal 1 dicembre al 6 gennaio.



A Dogliani c'è “Il bosco delle meraviglie”. Spazio incantato dedicato al Natale con intrattenimenti per i più piccoli, passeggiate a cavallo, Babbo Natale, giostra cavallini, zucchero filato. Aperto sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19 (giostra cavallini aperta tutti i giorni).



A Santo Stefano Belbo è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 20, venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica delle 10 alle 22. Costo di ingresso: 5 euro, 7 euro con noleggio pattini.



A Saliceto, fino al 6 gennaio 2019 ci sono i Presepi in castello. Mostra di presepi nelle sale del castello aperta tutti i giorni festivi dalle 14.30 alle 18.00.



A Barolo, fino al 13 gennaio 2019 si può visitare la Mostra di presepi. Tradizionale mostra di presepi in Frazione Vergne. Visitabile sempre per le strade.



A Bene Vagienna, fino al 6 gennaio 2019 c'è il presepe meccanico in miniatura realizzato da Battista Manassero in mostra presso la Chiesa M.V. Assunta in Frazione Podio.



Infine domenica 30 dicembre a Bene Vagienna c'è Augusta Antiquaria. Mercato dell’antiquariato e del collezionismo, con 300 banchi di esposizione nel centro storico di Bene Vagienna.