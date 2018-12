Mondovì festeggia l’Epifania con il ‘Re Mercante’

L'Associazione “La Funicolare”, dopo aver chiuso con successo gli appuntamenti natalizi, avviati con la quarta edizione della Babbo Run e culminati con l'esibizione itinerante dei “Buta Voja”, rilancia: in concomitanza con la festa dell'Epifania e con l'ormai consueto appuntamento organizzato dall'Aeroclub mongolfiere (XXXI Raduno Internazionale dell'Epifania), a Mondovì arriverà 'Il Re mercante': nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019, dalle ore 10.00 alle 18.00, appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano, tre intere giornate dedicate interamente all'eccellenza.



La quarta edizione dell’hand made market monregalese, andrà in scena nel quartiere di Mondovì Piazza con una grande novità: non più bancarelle in piazza Maggiore ma esposizione nei palazzi storici della Città. Sarà dunque possibile visitare i numerosi espositori nei locali del Museo della Ceramica e presso l’Academia Montis Regalis (dalle ore 10 alle ore 18). All’interno del Museo della Ceramica di Mondovì, in Palazzo Fauzone di Germagnano, con presente anche l’associazione “Nero Fumo” per la promozione del Museo Civico della Stampa. Ma l’attrazione più significativa del Museo è il percorso espositivo "Kandinskij, l'armonia preservata”, al centro del quale vi è l'opera "Spitz-Rund", un olio su cartone realizzato dal padre dell'astrattismo, Kandinskij, nel 1925 ed entrato a far parte delle collezioni della GAMeC (Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo) grazie alla donazione di Gianfranco e Luigia Spajani, nel 1999. L'opera sarà esposta a Mondovì sino al 3 febbraio (ingresso gratuito).



La manifestazione, nata nel quartiere alto della Città, conferma la propria presenza anche nei pressi di parco Europa per un'esperienza ancor più coinvolgente proposta ai tanti turisti che giungeranno nel Monregalese per ammirare lo spettacolare raduno aerostatico. Il salotto medievale del quartiere di Mondovì Piazza, piazza Maggiore, sarà infatti collegato al quartiere Altipiano grazie al coreografico “Trenino Lillipuziano” (fermate in parco Europa e piazza San Pietro): il ticket (3€/persona, bambini gratis sotto il metro di altezza) concederà ai visitatori la possibilità di raggiungere Piazza con l'ausilio della funicolare, non solo per continuare l'esperienza del 'Re Mercante' ma anche per apprezzare il panorama mozzafiato dai giardini del Belvedere. Per rendere ancor più accogliente l’esperienza, l’Associazione “La Funicolare” allestirà un doppio punto ristoro per i turisti, disponibile venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 18: al Parco Europa, sul piazzale del “Chiosco” disponibili caldarroste, pesce al cartoccio, fritto misto di pesce e altre prelibatezze; in Piazza Maggiore, invece, frittelle di mele, zucchero filato, pop corn e vin brulè.



Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 gennaio, dalle ore 12 alle ore 14, in piazza Maggiore non solo street food ma vero e proprio banchetto grazie a “Oro, Incenso e... Birra!” La polenta, l'oro giallo, verrà 'incensata' dal profumo del sugo di porri, salsiccia e formaggi, accompagnata da birra artigianale. Per l'occasione disponibili anche cotechino e crauti. Tra le peculiarità del Re Mercante anche la possibilità di seguire 'Night glow' che andrà in scena sabato 5 gennaio alle ore 18.30 in parco Europa dai piedi della Torre del Belvedere. Infine, si segnala che nella giornata di domenica 6 gennaio, arriverà anche la Befana: nel pomeriggio, offrirà a tutti i bambini presenti dolci, caramelle e regali. Si ricorda, inoltre, la possibilità di affittare le biciclette elettriche presso l'ufficio turistico per scoprire le vie dei centri storici della Città di Mondovì.



«Da quattro anni - spiega Mattia Germone, presidente dell'Associazione “La Funicolare” - abbiamo deciso di fare rete, accogliendo in maniera più calorosa i numerosi turisti in arrivo a Mondovì grazie all’unicità del Raduno Internazionale Aerostatico. Mondovì e le mongolfiere: un legame ormai indissolubile che tutta la Città ha imparato a valorizzare. Tra le iniziative aggreganti, ritorna il concorso “Vota il tuo Re Mercante”: all’espositore vincitore la partecipazione gratuita per l’edizione 2020, ai votanti la possibilità di partecipare all’estrazione di un premio a sorpresa».