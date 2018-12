Sta per arrivare Capodanno, avete pensato all'outfit?

La fine dell'anno si avvicina e con lei la serata più importante del 2018, hai già pensato al tuo outfit per Capodanno? Che tu lo passi a casa o in giro, non importa, fondamentale è non farsi trovare impreparati per iniziare l'anno con stile!

Oltre alla solita lista di buoni propositi che certamente ti starai prefissando per il 2019, ecco 5 degli errori da non fare per un look di Capodanno favoloso:

1) LOCATION: quel vestito di paillettes che hai scovato su internet ti fa impazzire ma sei stata invitata ad un capodanno in montagna? La scelta è una soltanto, rivedere il tuo look in funzione della location. L'outfit più glamour, scade immediatamente in ridicolo se la scelta non è commisurata al luogo in cui lo indossi. Vestito di paillettes ok per discoteca e serate danzanti, ma off limits per lo chalet di montagna. La prima regola che vige sovrana è informarsi bene sul luogo dei festeggiamenti, per capire il grado di formalità, di calore e di luce al quale saremo esposte; tenendo poi ben presente questi 3 dati è impossibile sbagliare abbigliamento.

2) TACCHI: ritieniti esonerata dal tacco solo se fai parte di quelli che festeggeranno in baita (anche se in realtà sono bellissimi e comodi gli stivaletti da donna della Timberland, con tacco largo in gomma), o se superi 1,80 m. di altezza, per tutte le altre il tacco a capodanno è di rito, un po' perché slancia, raffina, eleva ed un po' anche per non passare inosservate (percentualmente saranno tutte più alte del solito). Se proprio hai timore di patire il male ai piedi, scegli un tacco un po' più largo ed eventualmente con plateau davanti; se indosserai scarpe nuove comincia ad usarle in casa per ammorbidirle.

3) PRESENZA: anche se non hai organizzato nulla di speciale o se sei invitata a casa di amici, non rinunciare alla tua presenza! Come ti presenti agli altri? In abiti dismessi? Perché tanto starai a casa... In tuta o pigiamone? Perché tanto sei sola... No! Vestiti e truccati per TE! Comincia un nuovo anno e con lui nuovi sogni e aspirazioni e allora cogli questa occasione e presentati al meglio a questo 2019 che arriva. Fallo per te e poi...non si sa mai cosa può succedere, nel caso di un invito dell'ultimo minuto, ti troveranno favolosa! ;)

4) STUPIRE: essere uniche soprattutto a Capodanno e cercare un look particolare per distinguerti è una scelta corretta, soprattutto per evitare il pericoloso effetto doppione! Chi non si è mai trovato nell'imbarazzante situazione di imbattersi in qualcuno col suo stesso vestito, forse fatica a immaginarsi in tale eventualità, ma credetemi è davvero spiacevole! Per evitare questo problema, non copiare un look da rivista dalla testa ai piedi, ma piuttosto personalizzalo! Puoi prevedere delle piccole modifiche sartoriali per adattarlo maggiormente alla tua fisicità o eventualmente puoi accessoriarlo con un gioiello speciale che sia fortemente caratterizzante.

5) NON STRAFARE: Il focus dev'essere su una cosa sola, se hai scelto le paillettes per l'abito, il resto deve essere super semplice e naturale, viceversa su un abito un po' insipido, si può osare un accessorio divertente o una pettinatura stravagante. Prevedi un solo particolare che catturi l'attenzione, magari su un tuo punto di forza (la collana per un bel décolleté, un anello importante su dita affusolate, ecc..). Non sovraccaricare l'insieme: pettinatura stravagante, abito fluorescente, trucco pesante, accessori vistosi, stupiranno per il cattivo gusto e non per eleganza o personalità.

Errori scongiurati ma ancora a corto di idee? Guarda fra le proposte più alternative che gli stilisti hanno creato per la moda autunno inverno 2018 2019 per una serata ad alto tasso di follia!

Che il 2019 sia un anno di gioia e di felicità per tutti voi! Cominciatelo in allegria e con un pizzico di stile! ;)

Prossimamente parlerò del colore moda per il 2019 e di come abbinarlo al meglio.

Per qualsiasi informazione, consiglio o approfondimento, contattami sulla mia pagina Facebook https// www.facebook.com/shoppingforharmony/ visita il mio blog: http://alessandracanelli.it oppure scrivimi in redazione alla mail fashion@targatocn.it ! Sarò felice di risponderti!

